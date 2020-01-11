日媒嚇傻了！台灣年輕人「大返鄉」投票潮超狂　飛20hrs也要回家

▲2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

記者黃心瑀／綜合報導

2020總統大選今（11）日登場，許多人在昨（10）日紛紛返鄉投票，高鐵運輸量更估計來到來到近30萬人次，是營運以來第五高，甚至還有許多人專程搭飛機回台投票。對於台灣人民熱烈參與政治、投票的情形，就有日媒特地取材報導，更稱這樣的景象在日本完全不可想像，「投票率低」是每次日本選舉都會出現的現象。

2020年1月11日是台灣的大選日，既不是1月24日的新年，為何世界各地的台灣人都紛紛返鄉呢？日本媒體「《withnews》」在報導的開頭這樣寫道，台灣「投票大返鄉」的情形正受到外媒的關注，中國版的BBC報導指出，有更多待在海外的台灣人回國，為的就只是投下一張選票，更採訪了一名從紐約返台的台灣人，他說，他在紐約工作了30個小時，而投票後不久就得馬上返美。

回台投票的人不只是有工作的人，就連學生也是。臉書上一個名為「2020海外青年回合投票計劃」的團體，裡面可以讓來自世界各地的台灣學生互相交流，其內容包括檢查交通狀況是否通順、順暢。

網路上更有許多國際學生的發文，要紛紛從美國、法國、英國、義大利、韓國、日本等地，坐飛機趕回台灣投票，值得注意的是，有些人最常得花上20個小時的時間通勤，更因為選舉時間卡在學期結束之前，不僅機票昂貴，許多學生還得在投票後立即返回學校上課。儘管如此，在海外的台灣人還是紛紛選擇回鄉，投下神聖的一票。

▲2020大選投票日人潮。（圖／記者湯興漢攝）

人們花費時間跟金錢返家的原因，只有一個，那就是「投票是最重要的意見表達」；此外，更因為香港爆發抗議行動，導致「今天的香港是明日的台灣」一詞出現，讓台灣人更加重是為自己發聲的機會。

報導中指出，在日本年輕人投票率的下降是一個問題，2019年上議院的選舉當中，參與投票的18歲年輕人34.68%，19歲的只有28.05%。儘管政治局勢不一樣，相比之下，台灣的踴躍參與投票的行為表明了高度的政治意識。