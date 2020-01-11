icash Pay推支付優惠吸客　統一整合集團資源打造熟客生態圈

▲統一集團旗下愛金卡公司表示，自即日起推出多項支付優惠吸客，當月持icash2.0 累積消費乘車滿1000元享星巴克好友分享券1張。（圖／愛金卡公司提供）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻會員經濟，統一集團旗下愛金卡公司表示，自即日起推出多項支付優惠吸客，民眾持icash2.0累積消費乘車滿1000元，可享星巴克好友分享券1張，全台限量60萬張，目標整合集團資源打造熟客生態圈。

統一集團近年力推3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education）延伸至會員消費體驗，架構消費者時刻仰賴的數位平台，2019年整合集團內情報系統、PIC統一資訊、安源資訊與愛金卡架構結合會員、點數、支付OPEN POINT熟客生態圈。

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▲為搶攻會員經濟，統一集團旗下愛金卡自即日起推出多項支付優惠吸客，目標整合集團資源打造熟客生態圈。圖為統一集團董事長羅智先。（圖／記者李毓康攝）

迎接嶄新的2020年，愛金卡公司(icash2.0)祭出多項優惠加贈點活動，即日起至2020年2月29日，icash2.0全卡友至活動官網登錄活動，當月持icash2.0累積消費乘車滿1000元享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈2張，要讓民眾消費更有感。

icash Pay新用戶即日起至2020年3月31日前註冊並綁定中國信託銀行、新光銀行或第一銀行帳戶首次支付任一筆，即可享有2.5萬點OPEN POINT，被推薦人以icash Pay支付，每消費1元，推薦人亦可同享1點，OPEN POINT活動也將一路持續到2020年3月31日止。

另外，愛金卡公司也針對icash Pay新舊用戶再加碼，即日起至2020年2月29日，當月累積消費滿1000元享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈2張，限量20萬張，歡迎大家一起來領券。

展望2020年，OPEN POINT熟客生態圈為提升會員黏著度，將以提升「心佔率」、「尊榮感」及「好感度」3大方向，規劃2020年一系列會員專屬活動與服務，並以領先零售通路經營點數作法，將串聯旗下近20家關係企業會員系統。

統一集團表示，整合集團資源推出升級版的「OPEN POINT集團會員點數生態圈」，在集團會員整合的綜效之下，讓熟客生態圈生生不息，更提升服務廣度、觸及更多元的消費客層。