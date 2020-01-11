NHK播放蔡英文受訪畫面　中國播放「卻成一片黑影」嚇壞觀眾！

▲NHK在中國播放台灣選舉相關新聞，到蔡英文時畫面跳黑。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

日本放送協會（NHK）報導，台灣正在舉行投票之際，日本時間中午過後，NHK針對海外的節目在中國本土播放，當報導到總統蔡英文投票新聞時，聲音跟影像突然中斷，變成全黑的畫面，等到報導國民黨總統候選人韓國瑜投票時，畫面又恢復正常。

根據《中央社》報導，NHK的海外節目於中國播放時，因為正報導到台灣的選舉相關新聞，畫面切到韓國瑜投票時，仍相當完整，接著到蔡英文投票畫面後，一段訪問的畫面直接跳成黑色螢幕蓋過，約3秒後才恢復正常

對此，日本媒體也表示，可見中國對於台灣選舉的密切關注，以及擔憂其選舉結果的影響。