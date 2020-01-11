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太緊張！政黨票攜出投開票所　桃園婦返回「歸還」遭函送

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▲桃園市余姓婦人11日近午時在楊梅區投票時，卻忘記將政黨票投入票匭，西攜出投開票所後才發現，隨後折返要歸還選票仍遭函送偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市余姓婦人11日近午時在楊梅區投票時，卻忘記將政黨票投入票匭，西攜出投開票所後才發現，隨後折返要歸還選票仍遭函送偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區11日上午11時許，余姓婦人領取3張票卻只投了總統、立委選票進入票匭卻獨漏政黨票，將選票攜出投開票所後才發現還有一張未投，折返投開票所歸還時，選監委員察覺後立即通報警方處理，余女聲稱過於緊張才忘記把政黨票投入票匭，經請示檢察官後，仍依違反選罷法函送偵辦，這也是桃園市這次選舉首件違規案件。

警方指出，60歲的余姓婦人於上午11時15分在楊梅區裕成南路第380號投票所投票，領取3張選票後先後將總統、區域立委2張選票投入票匭，但第3張政黨票卻攜出投開票所，當時選務人員可能未察覺，余婦察覺後立即返回投開票所欲歸還選票，選務人員驚覺余婦違反規定立即通報警方處理，由警方將余婦帶回警覺調查。

警方說，余婦聲稱不諳選舉規定，選前家人囑託她投給指定支持候選人，但她領完選票相繼圈選好總統與立委選票完成投票後，卻漏投政黨票未投，可能是過於緊張不察，絕非刻意將選票攜出投開票所。

由於余婦已違反選罷法第108條，可處一年以下有期徒刑、拘役或處1萬5千元以下罰鍰，警方經請示檢察官後，全案依違反選罷法函送桃檢偵辦。

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