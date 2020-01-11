哈利梅根盼財務獨立！引退惹怒皇室　爸「不給錢」斷金援

▲哈利王子與夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國哈利王子與夫人梅根先前表明有意卸下「資深皇室成員」的身分，這不但讓女王伊莉莎白二世「深感失望」，還惹來其他皇室成員的不諒解。哈利王子的父親查爾斯王子（The Prince of Wales）表示，如果兩人執意脫離皇室，那在未來將會停止提供金錢，且所有關於錢的協議都取決於兩人後續的決定。

哈利王子與夫人梅根日前在IG上表明兩人有意引退，然而這卻是未與皇室成員討論就妄自公布的決定，因此不但沒有得到皇室成員的認同，且還如同在與英國皇室宣戰，就連伊莉莎白二世也感到訝異且失望。





▲左為女王伊莉莎白二世，右為查爾斯王子。（圖／路透）

據《Insider》報導，哈利王子與夫人梅根希望可以實現財務獨立，不過事實上，他們每年都會從查爾斯王子得到500萬英鎊（約新台幣2億元）的公務津貼。雖然查爾斯王子不太可能完全切斷這些金錢的援助，但他已明確表示，一切有關金錢的協議都取決於兩人日後的決定。

此外，哈利王子與夫人梅根打算移居國外，日後也可能定居加拿大。英國在以往會提供數十萬英鎊的保護費給他們，如果兩人移居後，這筆錢可能會「大幅增加」。