中美貿易戰準備「簽第一階段協議」　白宮：當天簽完就公開內容！

▲中美貿易將於15日簽署第一階段相關協議。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰實質進展預計將在15日上場，白宮10日表示，將在15日發布協議全文，白宮經濟顧問柯洛德（Larry Kudlow）表示，有關協議的中英文本、簽約儀式等一切事宜均已到位，但像中國產業補貼及國有企業等核心爭端的棘手議題，全延到第二階段再談。

根據《中央社》報導，中美去年12月13日宣布達成第一階段貿易協議，內容包括美國撤銷部分加徵關稅、中方加碼採購美國農業、能源與製造業產品，也初步觸及智財保障、中國金融市場准入與落實機制等議題。此外，《法新社》也提到，經過近兩年的衝突升溫後，如今美國總統川普終於要與中國最高貿易談判代表、副總理劉鶴在15日簽署雙方第一階段貿易協議。

柯德洛表示，協議全文將於15日發布，「這是歷史性的偉大成就」。他並說簽署前雙方會先進行正式晚宴，簽署後舉行午宴；中國商務部日前宣布，劉鶴一行將於13至15日訪問華盛頓與美方簽第一階段貿易協議。

但柯洛德也表示，儘管協議裡維持許多加徵關稅，但柯德洛今天仍這份協議等同美方的成功，這份協議將觸及中國貿易的其他領域，即美方最主要的爭執主題，如智財權、金融服務、匯率與爭端解決機制等「我們在協議裡拿到許多我們所想要的。」

知情人士說，中國駐美大使崔天凱也將出席簽約儀式，儀式目前訂於美東時間15日上午11時30分在白宮舉行，預計將有200人參加，其中包括來自美國主要貿易團體的代表。川普日前表示，為與中國達成第二階段貿易協議的相關工作與談判很快就會陸續開展，但他預計要到11月美國總統大選後才會有具體解決方案。