快訊／南投縣二選區神力女超人連任　許淑華自行宣布當選

▲「神力女超人」許淑華連任南投第二選區立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者顏如玉／綜合報導

2020大選開票結果，南投第二選區由現任立委、國民黨「神力女超人」許淑華因票數與民進黨候選人陳癸佑差距超過1萬票，自行宣布當選。

南投第二選區又稱濁水溪線，包括南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里及信義等七鄉鎮市，兩大票倉為南投市及竹山鎮。去年為高雄市長韓國瑜助選時，扮演「神力女超人」而聲名大噪的許淑華，過去從南投縣議員擔任到2屆南投市長，加上有南投縣長林明溱大力支持，選情被看好。

南投第二選區立委自第七屆起，年年都由藍營把持，2008年，現任南投縣長的林明溱代表國民黨參選立委，以62344票、超過民進黨湯火聖1萬7千票當選。

第八屆林明溱連任成功，不過2012年他當選南投縣長後請辭，第二選區進行補選，國民黨推出許淑華，民進黨湯火聖再度挑戰，這次許淑華僅以不到4000票的些微差距勝出。

不過許淑華逐漸打開名聲，第九屆立委選舉時已獲得大量支持，無懼當時大環境對綠營較有利的情況，仍以56.65%比43.35%的比數，超過2萬票擊敗民進黨前立委蔡煌瑯，完成連任。

許淑華去年為韓國瑜站台，以一襲神力女超人的裝扮聲名大噪，從南投縣議員擔任到2屆南投市長，再到2任南投立委，許淑華累積大量人脈，加上自身也勤於問政、積極深耕基層，儘管和韓國瑜連結度高，今年民進黨還有「台灣戰警」陳癸佑挑戰，但不影響她在地實力，在開票後就始終居於領先，目前領先超過1萬票，因此自行宣布當選。

正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

▲許淑華。（圖／民眾提供）