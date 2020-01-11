　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／南投縣一選區守住藍天！　馬文君自行宣布當選完成四連霸

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲馬文君。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

▲馬文君守住藍天，完成四連霸。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）

記者顏如玉／綜合報導

2020大選開票結果，南投縣第一選區國民黨馬文君因票數與民進黨蔡培慧拉開距離，自行宣布當選。

南投縣第1選區又稱為烏溪線，包含埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉，其中埔里、草屯是兩大票倉。過往南投板塊藍大於綠，2008年第七屆起，年年都由藍營以超過1萬票的優勢當選。第七屆由前副總統吳敦義以64295票高票當選，不過隔年因出任行政院長請辭，2009年補選由馬文君當選，第八、九屆，馬文君都以高票連任，完成三連霸。

馬文君曾擔任埔里鎮鎮長，從2009年補選擔任立委後，至今已連任10年，加上曾任兩屆埔里鎮鎮長的父親馬榮吉先前擔任台灣省議員，累積大量人脈，馬文君原先擁有非常大的優勢，不過蔡培慧今年從不分區轉戰區域立委後，挾帶中央大力支援，這一年來補助高達幾十億，再搭上蔡英文支持度水漲船高的趨勢，聲勢逐漸看漲，期盼在「綠色沙漠」開闢綠洲。

不過，民進黨的大力支援還是難突破南投「深藍」板塊，雖然蔡培慧在開票後一度取得領先，但馬文君最終仍以些微領先勝出，自行宣布當選完成四連霸。

▼蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／蔡培慧 慧做事真實在）

▲蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／蔡培慧 慧做事真實在）

ET快訊
快訊／吳敦義擬8點宣布請辭黨主席 國民黨現場警力增加中
蔡英文陣營「勝選紙花」樣式曝光　「2020讓台灣驕傲！」
即／吳敦義暫跌出不分區　民眾、時力預估3到4席
快訊／韓國瑜女兒韓冰低調到場　跟在李四川後頭不發一語
花蓮選區快訊／蕭美琴自行宣布敗選　傅崐萁重回立委寶座
新北市第12選區立委！賴品妤擊敗李永萍　自行宣布當選
陳柏惟贏了！台中市第二選區　顏寬恒宣布敗選
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃40席、國民黨9席

快訊／國民黨立委賴士葆自行宣布連任　守住北市文山區藍天

不斷更新／民眾黨奪54萬票躍第三大黨　蔡壁如準備殺進國會

快訊／高雄市第八選區！賴瑞隆擊敗對手陳麗娜　自行宣布當選

快訊／基隆市立委選舉　民進黨蔡適應自行宣布當選

快訊／吳敦義擬8點宣布請辭黨主席　國民黨現場警力增加中

快訊／高雄競總「韓粉淚狂飆」！五虎將強強滾打氣：等韓國瑜來一定要溫暖鼓勵

快訊／「黨主席要負最大責任」　洪秀柱重砲轟：從一開始就亂了套

快訊／台中市第五選區！莊競程自行宣布當選　 擊敗對手沈智慧

快訊／「北市章魚哥」天母里開票　蔡英文52%勝韓國瑜！

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃40席、國民黨9席

快訊／國民黨立委賴士葆自行宣布連任　守住北市文山區藍天

不斷更新／民眾黨奪54萬票躍第三大黨　蔡壁如準備殺進國會

快訊／高雄市第八選區！賴瑞隆擊敗對手陳麗娜　自行宣布當選

快訊／基隆市立委選舉　民進黨蔡適應自行宣布當選

快訊／吳敦義擬8點宣布請辭黨主席　國民黨現場警力增加中

快訊／高雄競總「韓粉淚狂飆」！五虎將強強滾打氣：等韓國瑜來一定要溫暖鼓勵

快訊／「黨主席要負最大責任」　洪秀柱重砲轟：從一開始就亂了套

快訊／台中市第五選區！莊競程自行宣布當選　 擊敗對手沈智慧

快訊／「北市章魚哥」天母里開票　蔡英文52%勝韓國瑜！

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃40席、國民黨9席

大選夜拋震撼彈⋯李富城「不做氣象了」　無奈嘆：反正是年輕人天下

快訊／國民黨立委賴士葆自行宣布連任　守住北市文山區藍天

不斷更新／民眾黨奪54萬票躍第三大黨　蔡壁如準備殺進國會

快訊／高雄市第八選區！賴瑞隆擊敗對手陳麗娜　自行宣布當選

快訊／基隆市立委選舉　民進黨蔡適應自行宣布當選

快訊／吳敦義擬8點宣布請辭黨主席　國民黨現場警力增加中

快訊／高雄競總「韓粉淚狂飆」！五虎將強強滾打氣：等韓國瑜來一定要溫暖鼓勵

快訊／「黨主席要負最大責任」　洪秀柱重砲轟：從一開始就亂了套

快訊／台中市第五選區！莊競程自行宣布當選　 擊敗對手沈智慧

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

撕毀選票3張！苗栗男：這沒什麼大不了

即時開票看《ETtoday新聞雲》

印泥太濕滲過　更換總統選票

黃暐瀚：長輩早投韓國瑜的票在底部

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

更多熱門

相關新聞

快訊／韓國瑜抵達高雄競總！韓粉繼續守候

快訊／韓國瑜抵達高雄競總！韓粉繼續守候

2020總統立委大選開票中，國民黨總統候選人韓國瑜持續落後民進黨總統候選人蔡英文，且雙方差距仍不斷擴大，截至晚間6時45分，雙方差距已逾125萬票。韓國瑜原定晚間6點整抵達高雄競選總部，但卻延後近1小時，直到6時40分許才現身。現場韓粉情緒相當低落，不少人低頭落淚，但仍不離不棄，持續在現場守候，等待最終結果。

「港湖女神」高嘉瑜暫領先藍營李彥秀

「港湖女神」高嘉瑜暫領先藍營李彥秀

關鍵字：

2020大選2020南投縣立委馬文君蔡培慧

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面