快訊／南投縣一選區守住藍天！　馬文君自行宣布當選完成四連霸

▲馬文君守住藍天，完成四連霸。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）



記者顏如玉／綜合報導

2020大選開票結果，南投縣第一選區國民黨馬文君因票數與民進黨蔡培慧拉開距離，自行宣布當選。

南投縣第1選區又稱為烏溪線，包含埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉，其中埔里、草屯是兩大票倉。過往南投板塊藍大於綠，2008年第七屆起，年年都由藍營以超過1萬票的優勢當選。第七屆由前副總統吳敦義以64295票高票當選，不過隔年因出任行政院長請辭，2009年補選由馬文君當選，第八、九屆，馬文君都以高票連任，完成三連霸。

馬文君曾擔任埔里鎮鎮長，從2009年補選擔任立委後，至今已連任10年，加上曾任兩屆埔里鎮鎮長的父親馬榮吉先前擔任台灣省議員，累積大量人脈，馬文君原先擁有非常大的優勢，不過蔡培慧今年從不分區轉戰區域立委後，挾帶中央大力支援，這一年來補助高達幾十億，再搭上蔡英文支持度水漲船高的趨勢，聲勢逐漸看漲，期盼在「綠色沙漠」開闢綠洲。

不過，民進黨的大力支援還是難突破南投「深藍」板塊，雖然蔡培慧在開票後一度取得領先，但馬文君最終仍以些微領先勝出，自行宣布當選完成四連霸。

▼蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／蔡培慧 慧做事真實在）

