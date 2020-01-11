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BBC親臨選前之夜！面對「易怒鄰居」威脅　蔡英文：不堅持就失去所有

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▲▼2020凱道選前之夜,蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文2020凱道選前之夜。（圖／記者李毓康攝）

記者張方瑀／綜合報導

台灣總統選舉結果今（11日）出爐，各大外媒也都抵達台灣，大幅報導這場關鍵大選。BBC報導指出，現任總統蔡英文雖然在前期的支持率一度下滑，但選民對於中國大陸的恐懼，讓蔡英文的支持率又再度飆高。而在香港反送中示威的影響下，國民黨總統參選人韓國瑜，可能來不及說服他的選民，經濟比來自對岸的威脅還重要。

BBC在長度近2分鐘的新聞影片中指出，蔡英文在選舉初期，曾經在支持率中掙扎。不過一個簡單的原因，突然讓他的支持率瞬間衝高，那就是來自對中國大陸的恐懼。當記者問到，中國大陸是否真的對台灣造成威脅，還是這一切都是蔡政府為了政治利益所製造的恐慌；對此蔡英文清楚表示，「不，這裡完全沒有任何政治遊戲，這是真實的威脅，中國大陸就在這裡，無所不在，並且影響著這裡。」

蔡英文說，台灣從香港身上學到一課，「若不堅持，就會失去全部我們現在所擁有的東西。」BBC認為，香港的局勢再度激發了長久以來，台灣對於中國大陸的恐懼。

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,韓國瑜李佳芬。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜「台灣安全 人民有錢」 凱道勝利晚會。（圖／記者李毓康攝）

BBC記者親自走訪韓國瑜凱道選前之夜，並表示，台灣「充滿活力」的民主制度，正面臨一個最基礎的問題，「究竟是要起身力抗中國大陸，還是而是像在場這些人一樣，希望能夠更溫和的對待，別激怒『容易生氣的鄰居』？」

BBC指出，蔡英文最大的競爭者韓國瑜，似乎更傾向支持中國大陸，希望能跟這個台灣最大的貿易夥伴保持良好關係。不過當記者當面詢問韓國瑜，是否依賴於北京政府時，韓國瑜基於行程並未正面回答。最後，BBC也認為，韓國瑜已經沒有時間說服選民，經濟比來自對岸的威脅還更重要。

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