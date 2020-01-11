雲端最前線／林亮君：操作新媒體精準　民進黨去年展開逆轉

▲2020大選投票日,投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者馬叔安／綜合報導

無黨籍台北市議員林亮君11日表示，現在的選舉已經和過去發生轉型，社群媒體年輕人接收訊息的管道越來越多，而在這部分小黨操作得好，但國民黨和親民黨沒有跟上，而這也是民進黨得以在前年縣市首長選舉中大敗後，得以在2019年上半年展開逆轉的原因之一。

《ETtoday新聞雲》《雲端最前線》總統大選開票特別報導中，林亮君指出，現在的選舉如何和年輕時代溝通交流很重要，在這場選舉中韓國瑜從2018年勝選後獲得很多媒體關注度，處在弱勢的民進黨支持者對其不看好，但是因為掌握了年輕社群網路，因此在逐漸逆轉。

她說，在新媒體的掌握上，國民黨還停留在電子媒體沒有跟上，而現在年輕人喜歡掌握話語權，促使年輕人喜歡講出自己的意見。

此外，同樣參加節目的鄭師誠則表示，上次親民黨和民國黨合作拿下157萬票，這次看親民黨單獨出來作戰，還有多少人支持很關鍵。

《雲端最前線》主持人楊文嘉率領韓國瑜競選辦公室發言人葉元之、親民黨發言人于美人、台北市政府市長室顧問周榆修等各黨代表，再加上龐大的時事評論團，鄭師誠、黃創夏、杜聖聰、廖達琪、張宇韶以及鈕則勳，最獨家的資訊都在《雲端最前線》。

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