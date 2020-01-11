　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：台灣在對於「北京影響與假新聞」的擔憂中舉行大選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2020凱道選前之夜,蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲CNN報導，台灣在對於北京影響與假新聞的擔憂之中舉辦大選。圖為蔡英文2020凱道選前之夜。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，台灣今（11）日舉行大選，與北京的關係卻比以往更加牽動選情，因許多人認為，中國針對台灣人民投放錯誤資訊、假新聞影響大選。報導也指出，總統蔡英文（Tsai Ing-wen）被預期順利連任，但執政的民進黨可能無法拿下國會多數席次，萬一如此，她在第一次任期中所承諾的民主進程、推動政策等能力將被嚴重阻撓。

CNN於10日報導，台灣總統蔡英文被預期能夠順利連任，在2018年地方選舉慘敗以後扳回一城，她的支持率回升，很大一部分歸因於國內面對中國時的擔憂，香港示威以及北京強硬回應，尤其引發台灣人對於「一國兩制」的懷疑。政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓（Tsai Chia-hung）表示，香港情勢對於這次選舉的影響很大，「兩岸關係一直以來都主導著台灣的選舉。」

報導中指出，蔡英文與國民黨（KMT）候選人韓國瑜（Han Kuo-yu）都表示，台灣人無法接受一國兩制，但後者被一些選民認為與北京關係過於密切。許多人認為，北京除了對台展示武力以外，也正透過一種更微妙的手段影響大選，也就是針對台灣選民投放假新聞、誤導資訊。

CNN指出，NGO台灣事實查核中心追蹤了大量關於選舉程序、政黨政策、投票身分證要求以及蔡英文本人的假訊息。台灣中央選舉委員會警告，在11日大選以前，假新聞、假消息的數量將會激增。社群媒體Twitter、臉書也都發起專門服務，追蹤選前假消息與操作行為。

▲▼立法院處理《反滲透法》逐條討論 國民黨議場靜坐抗議 民進黨表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨把持的立法院去年12月31日通過《反滲透法》，遭反對黨批評與反彈。（圖／記者屠惠剛攝）

由民進黨把持的台灣國會去年12月31日通過《反滲透法》（Anti-Infiltration Act），旨在限制中國對於台灣大選的影響，遭反對派批評危害言論自由與合法兩岸關係。蔡英文在元旦演講中再度向選民保證，法律是為了「更有力地保護台灣民主與自由。」

中國官員反駁試圖影響大選的說法。官媒《環球時報》（Global Times）引述專家的評論指出，「責怪北京干預選舉毫無根據，因為統一是不可避免的，大陸不會把選舉結果視為影響這個進程的重要因素。」

CNN指出，蔡英文被預期勝選，如此一來將加強與中國的不良關係，如果北京針對台灣發起任何攻擊，都將引發更廣泛、具破壞性的衝突，並將美國捲入。

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

▲CNN指出，民進黨2018年慘敗，暗示著國民黨力量的復興，尤其像是韓國瑜的新崛起人物。圖為韓國瑜在高雄選前之夜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

報導也提到，民進黨未必能夠在立法院獲得多數席次，如果國民黨取得國會多數，將會嚴重限制蔡英文承諾的民主進程，以及政策推動與實踐的能力。雖然民進黨目前選情樂觀，但2018年地方選舉的糟糕表現，似乎標誌著國民黨力量的復興，尤其是新崛起的人物，例如韓國瑜。

加州大學台灣政治專家納赫夫（Lev Nachman）說，「蔡英文可能贏得即將到來的大選，但她推動政策的能力將會被嚴重限制，如果民進黨輸掉立法院（多數黨）先前與民進黨合作的小黨的競爭，也將進一步阻礙蔡英文成功連任的機率，面對政黨之間的權力分裂，台灣政治無疑將要面對艱難的4年。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
台北第三選區「雙帥交鋒」　蔣萬安領先吳怡農5700票
快訊／雲林第一選區！蘇治芬擊敗張嘉郡　自行宣布當選
韓國瑜落後！黃暐瀚：長輩早起投，韓國瑜的票在底部
台南王定宇、陳亭妃自行宣布當選
「北市章魚哥」天玉里票開完了！蔡英文55.31%贏韓國瑜
19政黨票陸續開出！藍綠纏鬥　時代力量緊咬民眾黨
快訊／「不要黑！」韓國瑜領先中　網讚：中選會唯一清流
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩伊情勢緊張！菲、印發布旅遊警報籲僑胞撤離　多國航班繞過波斯灣

澳洲警方控24人「蓄意縱火」　亂扔菸蒂、火柴都違反禁火令

影／澳洲總理證實「駐伊拉克人員一切平安」　衛報：美堅強盟友但可能撤軍

影／川普美國8日上午發聲明　空襲後發文「一切都好」：美國軍隊全球最強

影／美軍基地遭空襲！蓬佩奧下令：美外交官「勿與伊朗反對派會面」

委內瑞拉2議員各自宣稱「當選議長」　瓜伊多控政府阻撓連任

土耳其正式「出兵利比亞」　利國眾院投票決議：斷絕關係

蘇巧慧「閃亮巧慧棒」粉絲瘋搶秒殺　黃志雄喊讓「中華民國再見藍天」

交往3月「求婚成功」直播放閃！他3天後「一槍斃了」未婚妻

伊拉克國會籲驅逐外國部隊　紐西蘭國防軍撤離軍事基地

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

路透：蔡英文票數暫居領先　北京密切關注！

日媒嚇傻了！台灣年輕人「大返鄉」投票潮超狂　飛20hrs也要回家

義國會討論挺港案　多位議員發言籲護台灣民主

哈利梅根盼財務獨立！引退惹怒皇室　爸「不給錢」斷金援

不畏局勢混亂！安倍晉三照樣「出訪中東」　盼美伊冷靜面對談判

快訊／美軍阿富汗軍事護衛隊「遭路邊炸彈狂轟」　塔利班冷血秒認策畫

CNN：台灣在對於「北京影響與假新聞」的擔憂中舉行大選

澳媒看王立強案　須敢於面對中國隱蔽干預

中美貿易戰準備「簽第一階段協議」　白宮：當天簽完就公開內容！

NHK播放蔡英文受訪畫面　中國播放「卻成一片黑影」嚇壞觀眾！

「新型態動員」發功！民進黨楊曜自行宣佈當選澎湖縣立委

5次大選誤差低於1%！「新北章魚哥」國光里票數曝　蔡英文56%贏韓

快訊／台北第三選區「雙帥交鋒」　蔣萬安領先吳怡農5700票

快訊／台南市第二選區！郭國文自行宣布當選

路透：蔡英文票數暫居領先　北京密切關注！

快訊／台中市第八選區！江啟臣自行宣布當選

不斷更新／國民黨搶下苗栗2席　全台立委當選落後民進黨5席

吳子嘉「選前民調」估蔡賴領先韓張200萬　小英現得票數已近400萬

不斷更新／韓國瑜落後126萬票　韓粉五虎將：最後30%的票才關鍵

快訊／雲林第一選區！蘇治芬擊敗張嘉郡　自行宣布當選

國際熱門新聞

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

女吸電子菸「肺渾濁發白」　IG發勸世文

中國富商戀上美艷外甥女　提親遭電鋸碎屍108塊

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

因為王室照片　哈利梅根決意離開

美消防菁英抵雪梨　大廳鼓掌歡呼

BBC報導台灣選舉：將決定與中國關係

美軍阿富汗軍事護衛隊遭路邊炸彈襲擊　塔利班秒認

馬斯克電音女友懷孕　趁機曬辣照

烏航客機墜毀原因「伊朗士兵慌張又欠訓練」

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

即／美國宣布制裁新措施　名單有8伊朗高官

台灣大選「引全球關注」NHK做特別節目守開票

更多熱門

相關新聞

NHK播放蔡英文受訪畫面　中國播放「卻成一片黑影」

NHK播放蔡英文受訪畫面　中國播放「卻成一片黑影」

日本放送協會（NHK）報導，台灣正在舉行投票之際，日本時間中午過後，NHK針對海外的節目在中國本土播放，當報導到總統蔡英文投票新聞時，聲音跟影像突然中斷，變成全黑的畫面，等到報導國民黨總統候選人韓國瑜投票時，畫面又恢復正常。

關鍵字：

CNN2020大選蔡英文韓國瑜民進黨國民黨

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

不斷更新／蔡英文最新開票情況

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

吳宗憲投票玄曝「想起國父」　笑比謎樣手勢：台灣1/11後沒有痛苦

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面