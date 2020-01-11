CNN：台灣在對於「北京影響與假新聞」的擔憂中舉行大選

▲CNN報導，台灣在對於北京影響與假新聞的擔憂之中舉辦大選。圖為蔡英文2020凱道選前之夜。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，台灣今（11）日舉行大選，與北京的關係卻比以往更加牽動選情，因許多人認為，中國針對台灣人民投放錯誤資訊、假新聞影響大選。報導也指出，總統蔡英文（Tsai Ing-wen）被預期順利連任，但執政的民進黨可能無法拿下國會多數席次，萬一如此，她在第一次任期中所承諾的民主進程、推動政策等能力將被嚴重阻撓。

CNN於10日報導，台灣總統蔡英文被預期能夠順利連任，在2018年地方選舉慘敗以後扳回一城，她的支持率回升，很大一部分歸因於國內面對中國時的擔憂，香港示威以及北京強硬回應，尤其引發台灣人對於「一國兩制」的懷疑。政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓（Tsai Chia-hung）表示，香港情勢對於這次選舉的影響很大，「兩岸關係一直以來都主導著台灣的選舉。」

報導中指出，蔡英文與國民黨（KMT）候選人韓國瑜（Han Kuo-yu）都表示，台灣人無法接受一國兩制，但後者被一些選民認為與北京關係過於密切。許多人認為，北京除了對台展示武力以外，也正透過一種更微妙的手段影響大選，也就是針對台灣選民投放假新聞、誤導資訊。

CNN指出，NGO台灣事實查核中心追蹤了大量關於選舉程序、政黨政策、投票身分證要求以及蔡英文本人的假訊息。台灣中央選舉委員會警告，在11日大選以前，假新聞、假消息的數量將會激增。社群媒體Twitter、臉書也都發起專門服務，追蹤選前假消息與操作行為。

▲民進黨把持的立法院去年12月31日通過《反滲透法》，遭反對黨批評與反彈。（圖／記者屠惠剛攝）

由民進黨把持的台灣國會去年12月31日通過《反滲透法》（Anti-Infiltration Act），旨在限制中國對於台灣大選的影響，遭反對派批評危害言論自由與合法兩岸關係。蔡英文在元旦演講中再度向選民保證，法律是為了「更有力地保護台灣民主與自由。」

中國官員反駁試圖影響大選的說法。官媒《環球時報》（Global Times）引述專家的評論指出，「責怪北京干預選舉毫無根據，因為統一是不可避免的，大陸不會把選舉結果視為影響這個進程的重要因素。」

CNN指出，蔡英文被預期勝選，如此一來將加強與中國的不良關係，如果北京針對台灣發起任何攻擊，都將引發更廣泛、具破壞性的衝突，並將美國捲入。

▲CNN指出，民進黨2018年慘敗，暗示著國民黨力量的復興，尤其像是韓國瑜的新崛起人物。圖為韓國瑜在高雄選前之夜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

報導也提到，民進黨未必能夠在立法院獲得多數席次，如果國民黨取得國會多數，將會嚴重限制蔡英文承諾的民主進程，以及政策推動與實踐的能力。雖然民進黨目前選情樂觀，但2018年地方選舉的糟糕表現，似乎標誌著國民黨力量的復興，尤其是新崛起的人物，例如韓國瑜。

加州大學台灣政治專家納赫夫（Lev Nachman）說，「蔡英文可能贏得即將到來的大選，但她推動政策的能力將會被嚴重限制，如果民進黨輸掉立法院（多數黨）先前與民進黨合作的小黨的競爭，也將進一步阻礙蔡英文成功連任的機率，面對政黨之間的權力分裂，台灣政治無疑將要面對艱難的4年。」

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