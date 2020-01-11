小輸749票！曹爾忠與連江立委無緣...「握陳雪生手祝賀」：我自己努力不夠

▲曹爾忠握著陳雪生的手不斷道賀。（圖／翻攝陳雪生臉書直播）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020總統、立委大選已進入尾聲，其中連江縣選區立委已開票完成，國民黨立委候選人陳雪生獲得2,938票，成功連任。而無黨籍候選人曹爾忠則緊追在後，最後以706票之差敗選；他隨後在開票所外面，握著陳雪生的手不斷祝賀，並表示，「我自己努不夠，抱歉。」

曹爾忠此次共獲得2,232票，雖然敗選，但依然很有風度地向陳雪生祝賀。事實上，他從1993年中華民國國會全面改選創設連江縣選區起，就當選立法委員，不過，在第5屆選舉中，卻大敗給親民黨黨籍的叔父曹原彰，直到第6屆選舉才又回鍋擔任立委。

隨後，在2008年的第7屆立委選舉中，由於親民黨候選人林惠官有時任連江縣長陳雪生的支持，曹爾忠的選票陷入危機，但最後仍以些微差距險勝。沒想到4年後，陳雪生以無黨籍身分參選連江立委，曹爾忠以212票的差距連任失敗，最後漸漸淡出政壇。

▲相隔8年，曹爾忠再次以些微差距輸給陳雪生。（圖／翻攝曹爾忠臉書）

如今，時隔8年，曹爾忠決定為青年出征、為馬祖再戰，甚至還得到鴻海集團創辦人郭台銘的支持，沒想到仍以些微差距落選。他先前曾強調，馬祖不是沒有人才，而是年輕人沒有出頭機會，並強調「自己只當一屆」，否則馬祖年輕人看不到未來。

曹爾忠也在政見發表會提到，一定在一年內完成兩家航空公司進駐、開通高雄航線，同時將票價降價。此外，他也主張，恢復軍公教退休俸、籌建兩岸和平大橋等，並且將召集專業人士組成土地委員會，協助所有民眾處理土地登記問題。

雖然在此次立委選舉中是陳雪生當選，不過陳雪生也承諾，會參考其他4位候選人的政見，之後再一起來討論，並且將「為民服務」擺第一，重視青年對話，繼續為馬祖所有鄉親的福祉努力。

●正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

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