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橙的2019年12月營收達3372萬元、年增46.73%　創下去年單月營收新高紀錄

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▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2019年12月合併營收為3372萬元，較2019年11月成長11.17%，也較2018年同期成長46.73%，創下2019年單月營收新高紀錄。橙的解釋，主要是加重全球TPMS利基型市場布局的效益逐步展開，累計2019年下半年合併營收為1億8620萬元，年增36.67%。

橙的表示，公司持續落實3大營運方針包括「布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球AM市場、優化公司整體營運」的執行，2019年下半年的訂單需求開始明朗化，轎車、卡車、機車等TPMS系統相關產品出貨暢旺。

請繼續往下閱讀...

2019年12月，來自歐洲地區AM及中國地區OEM的營收皆繳出倍數增長的成績，貢獻橙的12月整體營收持續保持年成長，也是2019年度單月營收最高，並在整體產品結構優化的效益展開下，有機會對橙的營運帶來正面挹注。

根據觀察，中國自今年1月1日起，開始針對乘用車全面實施新車強制標配TPMS系統，包含萬聯證券、長城證券、東方財富證券和中信證券等4家研究機構預測，2020年TPMS系統市場規模的成長率均值為48.9%，新車應用加速滲透率的提升，創造TPMS供應商龐大的市場商機。

橙的指出，早在2015年，公司就已布局中國OEM市場，累積多年TPMS研發設計至量產技術的好口碑，進而深耕卡客車製造商的合作機會，成功推升2019年度中國卡客車營收比重自2018年度1.37%增加至5.83%。

由於中國大型車輛TPMS系統加裝需求的潛在市場龐大，橙的可望透過獨家的商用車、曳引車專用定位技術，針對物流業發達區域擴大業務的布局，創造整體營運新一波的成長動能。

展望2020年，橙的將持續加強歐美AM及中國OEM市場的布局，可望隨著營運規模持續擴大，貢獻整體營運繳出亮眼的成績單。

在歐美地區的布局策略上，橙的表示，運用新世代TPMS產品協助輪胎通路、汽車百貨通路等AM市場客戶大幅縮減安裝TPMS系統產品時間，並整合更多車載相關系統，完整提供主要客戶及駕駛最佳的行車安全解決方案，有機會在全力搶攻新車及保有車輛加裝TPMS滲透率提升所帶來市場需求增溫的同時，也有助於拉升「Orange TPMS」於市場的品牌知名度。

另一方面，隨著橙的在中國OEM市場創造更多新客戶及既有客戶新訂單的合作機會，將挹注公司良好的訂單能見度及產能利用率，並精進整體毛利率及獲利能力的表現。

 
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