全國首例！印泥太濕滲過...超傻眼「一蓋變2張」　彰化當場更換總統選票

▲彰化1投票所印泥過濕更換總統選票。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

投票小插曲不斷，彰化南北戲曲館投開票所上午發生選務人員提供的印泥過濕，導致第一張選票滲透到第2張，選民有不想投廢票，當場要求更換選票，與選務人員發生小糾紛，最後選監人組裁定可以更換總統副總統選票1張，這也是總統副總統選票現場更換全國首例。

上午鴻海集團郭台銘前往投票時，也抱怨印泥過濕，沒想到在彰化也發生同樣的案例，以往選民沒有發現，一旦印泥過濕有可能導致印記過濕沾到了下一張選票，而變成廢票，這名慎重又仔細的選民發現了這一點，馬上對選務人員提出，要求更換選票。

▲彰化1投票所印泥過濕更換總統選票。（圖／記者唐詠絮攝）

雖然該名選民在投開票所內與選務人員有發生小小爭執，但經通知選委會選監察小組到場認定後，選委會監察小組最後裁定給予更換總統副總統選票1張，讓該名選民得以投下神聖的一票，才開開心心的離開。

另外，投票不得攜帶手機入場否則將開罰，而在花壇鄉三春國小有選民將手機帶入投開票所內投票，沒想到正在投票時手機響了，警方馬上通知選監人員到場口頭勸導後，所幸並未開罰。

▲彰化1投票所印泥過濕更換總統選票。（圖／記者唐詠絮攝）

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