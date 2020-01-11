台灣民選總統20年投票率一次看 「他」的最高紀錄是82.69％

▲歷屆總統大選得票率。（圖／記者李帛窈製作）

記者袁茵、張乃文／綜合報導

2020總統大選11日登場，中選會日前公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，可投總統、副總統人數為1931萬1105人。回顧歷屆總統大選投票率，2000年為前總統陳水扁勝選，當年的投票率高達82.69％，是為近年總統選舉投票率最高的一年。

中選會7日公布數據，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1931萬1105人、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數1931萬2105人、區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人、平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9833人、山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5115人。

然而，回顧歷年總統大選投票率，從台灣首次舉行總統直選的前總統李登輝搭配連戰當選的1996年投票率為76.04％、2000年由陳水扁、連戰、宋楚瑜、李敖、許信良「五人之爭」投票率高達82.6％，成為歷年投票率最高的一屆，同時也創下台灣首次政黨輪替。接續著2004年陳水扁挑戰連任的投票率為80.28％。

到了2008年，前總統馬英九與駐日代表謝長廷競逐，馬英九勝選，當年投票率為76.4％，也是國民黨拿回政權的一年。現任總統蔡英文在2012年搭檔現任立法院長蘇嘉全首次參加總統大選，輸給當年得票數689萬力拚連任的馬英九，當年投票率是74.3％。

此次拚連任的現任總統蔡英文在2016年再度挑戰大位，中間歷經馬王政爭、太陽花學運，以及國民黨「換柱」事件，蔡英文以689萬票數獲勝，然而儘管2012年至2016年中發生這麼多事情，投票率卻只有66.2％，成為歷年來總統大選投票率最低紀錄。

相較前次的投票率，此次與國民黨總統候選人韓國瑜競選2020年的總統大位，在一來一往的攻防下，並強力呼籲大家回家投票的情況下，投票率是否會突破2000年陳水扁的紀錄？也成為大家關注的焦點之一。