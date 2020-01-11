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波音前執行長走人「股票、遣散費沒半毛」　仍爽抱18.63億享晚年生活

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▲▼波音前執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音前執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）沒了名譽，但坐擁千金。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

波音前執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）任內因糟糕的危機處理，被貶為波音史上最爛的執行長，去年12月23日確定被解職後，儘管1460萬美元（約新台幣4.373億元）的股票被沒收，也沒有半毛資遣費，他仍能帶著價值共6220萬美元（約新台幣18.63億元）的長期績效報酬、股票紅利和退休金，享受高枕無憂的晚年生活。

英國《衛報》（The Guardian）報導，波音公司在一項聲明中向56歲的米倫伯格致意，「我們感謝丹尼斯過去35年為波音公司效力，根據合約訂定的內容，他收到了屬於他的福利，而他沒有領取任何遣散費和2019年的年度獎金。」

波音737 Max型號客機因5個月內連2起重大失事，導致346人死亡，該機型也無限期停飛，後續也影響波音公司的股價營收和社會評價，當時在任的米倫伯格更成為歷史罪人。

▲波音（Boeing）737 Max飛機。（圖／路透社）

▲波音（Boeing）737 Max飛機因設計有安全疑慮，現已停飛。（圖／路透社）

波音9日釋出數百條內部訊息，部分員工早在數年前就對737 Max客機的設計提出質疑；2017年4月，2名員工在訊息中提到對該型號客機的不滿，稱這款飛機是「小丑設計，猴子監督」的東西。對此，波音指出這些文件並不能反映公司現階段的狀況，除了對訊息內容表達遺憾，也表示完全無法接受，最後向美國聯邦航空總署、國會、旅客和社會大眾致歉。

波音9日表示，這款在2019年3月停飛的飛機，在之後所有Max模擬器測試時，都得出能有效運作的結果，因此對復飛有信心，如今因內部訊息曝光，導致復飛行程表可能會再度延遲。

►波音釋出百條內部訊息　員工嘆「小丑設計、猴子監督的飛機」

►路透：波音新任CEO是「危機處理老手」　強硬坦率風格鼓舞人心

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