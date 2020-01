秘魯宣布在馬丘比丘外圍種「100萬棵樹」 防土石流和大火破壞

▲知名世界文化遺址馬丘比丘。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

祕魯的馬丘比丘是當地最具代表性的歷史文化遺產,每年都吸引大批遊客前往,但脆弱的遺跡恐怕無法承受這麼觀光客或是天然災害,急需保護,秘魯總統馬丁維斯卡拉(Martin Vizcarra)日前就宣布,將在馬丘比丘周邊種下100萬棵樹,以保護遺跡受到土石流和森林大火危害。

綜合外媒報導,馬丁維斯卡拉在9日宣布,將在馬丘比丘周邊約35,000公頃的土地上,種植100萬棵樹重新造林,以防土石流或是森林大火破壞遺址,他指出,這項頗具野心的計畫是政府各機構對所有想保護這世界奇蹟的人民所作的承諾 。

環境保護專家指出,植樹不僅能保護遺址,也能保護附近區域的動植物,以及整個生態系。而祕魯當局為保護珍貴的世界遺產不遺餘力,從2017年開始就限制遊客數量,每天控制在6000人以下。

馬丘比丘是印加帝國最具代表性的遺址,建於1440年左右,它位於海拔2,350至2,430公尺的山脊上,共分為三個區域,分別是太陽神廟(Temple of the Sun)、兀鷹神殿(Temple of the Condor)和栓日石(Intihuatana Stone)。