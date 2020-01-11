快訊／伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」 懺悔聲明：將依法處理！

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

根據伊朗學生通訊社報導，伊朗官方表示，8日所發生烏克蘭班機空難，證實為「失誤意外而擊落」。當時烏克蘭班機在德黑蘭當地時間8日凌晨6時30分，自德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後8分鐘隨即爆出火光，接著墜毀在近郊，當時機場方面僅回應「恐怕是機械故障」所造成，事發一小時後，外傳為伊朗機管局以防空導彈擊落，但卻遭到當局立即否認，表示僅是因為機械故障起火。

事發之後，伊朗拒絕交出黑盒子，甚至波音公司表示「將會透過管道進行調查溝通」仍被拒於門外，3天後美國、英國、烏克蘭、荷蘭等國，都認為應是遭到「防空導彈擊落」。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾致電請教空難經驗。

呂特指出，「根據荷蘭軍事情報和安全局（Dutch military intelligence，MIVD）的資料，我們確認很可能是來自伊朗的防空導彈，導致墜機事故」。此外，呂特也表示將會協助加拿大全力提供支援與協助。

▲當時班機被發現有疑似彈孔，卻遭到伊朗否認。

在伊朗武裝部隊總參謀部發表的聲明中指出，8日清晨一架波音737烏克蘭航空班機墜毀，這是繼美軍基地遭到空襲之後，首發生的航空意外，武裝部隊總參謀部立即進入全天候審查，伊朗代表團在此發出聲明：

有鑑於美軍威脅要在伊朗設定多個攻擊點作為目標，伊朗武裝部隊一直都處於最高戒備狀態，而在這樣的情況下，該架班機從德黑蘭伊瑪目何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後，因經過防禦點與通過部分偵測雷達，導致被誤認為敵機「失誤擊中」，很遺憾地造成許多外國籍旅客與同胞死亡。

武裝部隊將向這些受難、罹難者獻上最高慰問，並且表達歉意，並對武裝一級部隊進行重大改革，確保類似事件不會再重演，並將報告呈報給司法單位依法處理。





A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations. — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020