美第5艦隊中東遇挑釁！　俄艦尾隨不甩警告「侵略性逼近」

▲俄艦挑釁尾隨美國海軍法拉格特驅逐艦(USS Farragut,DDG 99)。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

中東局勢緊張,美軍加強在阿拉伯海的部署,法拉格特驅逐艦(USS Farragut)9日在北部海域執行例行任務時,卻意外遭到俄羅斯船艦「侵略性逼近」。美軍鳴笛5次警告俄羅斯船艦,但對方直到非常逼近之後才突然轉向遠離。

美國海軍第5艦隊10日在推特上發文指出,法拉格特驅逐艦(USS Farragut,DDG 99)遭到俄羅斯船艦侵略性逼近,文末附上的對峙影片顯示,俄軍船艦在法拉格特驅逐艦右側並行前進,儘管美軍機關槍口已經對準,俄軍仍逐漸逼近,靠近程度甚至能看得清楚對方船上的人員動態。

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe