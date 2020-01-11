伊拉克氣氣氣！要美方派代表談「撤軍伊拉克」　蓬佩奧秒回：不可能～

▲川普反對撤軍伊拉克。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美伊衝突持續僵持，當時因為空襲地點位於伊拉克，在事發之後，伊拉克官員聯繫上美方政府，提出美軍撤兵要求，然而卻遭到美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）直接拒絕，10日表示「就算伊拉克總理要求我們撤兵，但美方完全沒有這樣的想法」。更提到駐兵伊拉克是為了要打擊伊斯蘭國（IS）保護美國人與伊拉克人。

根據《CNN》報導，美軍日前空襲伊拉克巴格達國際機場，擊殺伊朗精神領袖蘇萊曼尼，引發伊朗政府、人民強烈不滿，更在蘇萊曼尼喪禮當天誓言「血債血還」，接著一連兩次空襲美軍位於伊拉克的空軍基地。這一切看在伊拉克政府的眼裡相當不滿，甚至在擊殺蘇萊曼尼當日，伊拉克政府就曾表示，「美方行為已經侵略到伊拉克的主權、國家安全」。

▲蓬佩奧也堅定表示，「美方不會撤軍」。

就在空襲過後，伊拉克總理馬赫迪（Adil Abdul Mahdi）多次要求美軍撤兵伊拉克，但雙方卻沒有共識，馬赫迪表示，9日曾經與蓬佩奧通話希望美國派代表前往伊拉克討論撤軍問題，「美國未經許可進入以無人機進入伊拉克，違反兩國之間的協議。」但10日美國外交官卻表示，馬赫迪並未正確敘述談話內容，美國對於任務目標相當明確，且駐軍伊拉克是為了保護美國人、伊拉克人遭到IS侵犯。

美國國務院發言人奧爾塔古斯（Morgan Ortagus）也表示，目前派往伊拉克的代表都是以討論「戰略夥伴關係」為前提，並非討論撤軍，而是如何用正確的方式駐軍中東。而美方之所以態度堅定，則是因為美國總統川普堅持「反對將美軍撤出伊拉克，即便受到威脅，也可能考慮制裁伊拉克」。

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