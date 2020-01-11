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台灣大選「引全球關注」陸媒搶報導　NHK做特別節目守開票結果！

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▲▼2020凱道選前之夜,蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文與韓國瑜之戰將在11日晚間結果出爐。（圖／記者李毓康攝）

記者陳亭伃／綜合報導

2020年大選11日登場，不僅台灣民眾返鄉投票，就連各大外媒也死守投票情形與選前分析，更預備連線開票結果。英國《BBC》報導，11日的大選結果將攸關於台灣與中國關係的演變；南韓《KBS》更報導，這場選舉完全就是一個老年、青年的世代對決。

綜合外媒報導，日媒《TBS》寫下，這場選舉將會改變台灣在國際上、中國眼中的地位狀況。《BBC》更是詳細寫下台灣的投票時間，評論這一輪選舉將會影響兩岸關係，面對蔡英文不願意屈服於中國壓力的情況下，若是民進黨獲勝，未來發展外界幾乎說不準。

此外，南韓《KBS》、《JTBC》認為，蔡英文與韓國瑜其中一人當選都可能隨時在讓兩岸現況改變。日本《NHK》綜合台也將在日本時間晚間7時間段，製播台灣大選特別報導。

中國各家媒體，包括《網易新聞》、《新浪》等也在網站上發布「台灣地區領導人選舉」相關消息並且隨時更新。美國《CNN》報導，台灣面對中國尤其在選戰前大量釋出相關「需考究」的新聞外，各方選舉候選人也盡力不讓新聞消息影響選情，但選舉結果確實將帶動台灣往後的命運。目前估計約有113家外媒抵台駐守選舉結果。

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜致詞。（ 圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜。（ 圖／記者林敬旻攝）

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