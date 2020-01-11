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11歲弟在學校廁所藏手槍「射殺老師」...釀1死6傷　他當場自盡

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▲▼墨西哥科阿韋拉州（Coahuila）的一所私立學校發生槍擊。（圖／路透）

▲墨西哥的一所私立學校發生槍擊。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥科阿韋拉州（Coahuila）的一所私立學校在當地時間10日發生槍擊事件，槍手竟是年僅11歲的小學生，造成1名老師死亡，6名學生受傷，少年隨後舉槍自盡。當局判斷，因少年行兇時身穿印有電玩名稱的衣服，懷疑可能受到遊戲的影響。

CNN報導，案發地點在工業城市托雷翁（Torreón）的「Cervantes de Torreón School」槍手是一名小六的學生，僅知他名為荷西（Jose），在10日早上大約8點過後，他說要去上廁所，老師在廁所外看著，少年走出廁所時手上就帶著兩把手槍，開始攻擊，隨後開槍自殺，最後造成1名老師身亡，另一名老師與5個同學受傷。

喪命的老師是50歲的梅迪娜（María Medina），受傷的是一名體育老師跟5名學生，都受到輕傷，已經送醫治療。

科阿韋拉州州長立奎米（Miguel Angel Riquelme）表示，同學們說該少年平常很守規矩，看不出異樣，但在槍擊前一天曾經跟同學們說「今天就是那一天了！」

立奎米指出，當局相信少年是被第一人稱射擊遊戲「物競天擇」（Natural Selection）影響，他在行兇時所穿的貼身衣物上，就印有遊戲的名稱，「他曾經有提過這個遊戲，我想他就是想要重現遊戲畫面」。目前遊戲公司對此事沒有發表評論。

這所私立學校是完全中學形式，從幼稚園到高中部都有，有超過1900名學生。

▲▼墨西哥科阿韋拉州（Coahuila）的一所私立學校發生槍擊。（圖／路透）

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