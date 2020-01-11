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烏航客機墜毀原因「伊朗士兵慌張又欠訓練」　專家：民航機和戰機很容易分辨

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▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭波音編號752客機在德黑蘭機場起飛3分鐘後墜毀，失事原因總是眾說紛紜，不過英國皇家三軍聯合國防研究所一名專家指出，很有可能是伊朗方面的人為疏失，因為本身訓練不足，加上對於美軍可能來犯而過度緊張，才會在慌亂之中發射飛彈。

飛機失事時間敏感，正好在伊朗8日清晨發射16枚飛彈轟炸2處美軍後，不過1天的時間，境內就發生民航客機176人全數罹難的重大事故，讓外界紛紛猜測是伊軍的「亂槍打鳥」。伊朗始終否認自己人有發射飛彈攻擊，也堅稱失事地點的調查沒有看到任何飛彈殘骸，機身也無明顯遭到外力攻擊的跡象。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）。（圖／達志影像／美聯社）

▲失事地點在德黑蘭國際機場附近，飛機殘骸和私人物品滿地都是。（圖／路透）。（圖／達志影像／美聯社）

美國五角大廈和情報機構則指出，雷達曾接收到伊朗短程攔截飛彈的蹤跡，而且飛彈很可能是俄羅斯提供的SA-15飛彈。痛失63名加拿大公民的總理杜魯道（Justin Trudeau）9日指出，根據不同情報來源指出，烏航班機的確有被伊朗飛彈襲擊的痕跡，武器是一枚地對空飛彈；他採取的結論與川普相同，都認為伊朗「很有可能是無意造成的」。

對此，皇家三軍聯合國防研究所的空中武力暨科技研究專家布朗克（Justin Bronk）在倫敦《泰晤士報》撰文指出，美伊關係因伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭到美軍空襲擊殺，關係瀕臨戰爭，負責操作道爾飛彈系統（SA-15飛彈）的士兵們，可能因長時間的高度戒備而疲憊和過度緊張，才會誤判狀況而失手發射飛彈，「如果伊朗防空部隊受過完整訓練且正確執行，這完全是一場可以避免的悲劇。」

▼殘骸上疑似有飛彈及破片造成的痕跡。（圖／路透）

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲▼烏克蘭航空空難罹難者。（圖／達志影像／美聯社）

▲多倫多民眾為烏克蘭航空空難罹難者設置靈堂悼念。（圖／達志影像／美聯社）

「當美國（或任何國家）的空軍在執行空襲時，最先打擊的都會是地面防空系統，好排除進攻路線上的威脅」，布朗克表示，「所以（操作SA-15飛彈的）組員，可能早就怕得要死，也很怕如果錯過任何潛在的美軍攻擊，會被長官和當地的居民責罵處罰。」

布朗克寄給《商業內幕》（Business Insider）的一封電郵中指出，操作SA-15飛彈的組員其實有足夠的資訊，能夠判定來機是民航客機，「或最少最少，跟來襲的武力有非常大的差別。」他說，長官監督不周、缺乏訓練和在敏感情況下求證的動作，「是我現在能得出的最佳解釋」。

英國獨立調查網站「Bellingcat」資深研究員范修（Pieter van Huis），同意布朗克的觀點，只要是受過訓練的防空部隊，通常很容易可以分辨民航機和戰鬥機，「士兵間瀰漫的慌亂氣氛和溝通不良，擊可能是事件的主因。」

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