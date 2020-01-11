巴基斯坦自殺炸彈攻擊15死19傷　爆炸波猛「第一排信眾傷亡慘重」

▲虔誠的信眾參加晚禱，卻遇上恐怖攻擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴基斯坦西南部一名自殺炸彈客，10日在清真寺晚禱時引爆炸彈，造成15人死亡、19人受傷。

《法新社》（AFP）報導，爆炸發生在鄰近阿富汗的俾路支省，自殺炸彈客潛進省首府奎達（Quetta）附近小鎮的清真寺，趁著寺內晚禱人數眾多時，在所有信眾面前引爆身上炸彈，造成第一排信眾的死傷最嚴重，現場玻璃碎片和物品散佈一地。

倖存者之一的穆罕默德（Fida Mohammad）表示，當時有至少有60個人參加晚禱，而地點又在人口密集的地方，「爆炸威力非常強，大家都到處瘋狂尖叫亂跑，很多人還因為被推倒踩踏而受傷。」





▲受害者們都受到極大驚嚇。（圖／路透）

受害者被送往奎達的桑德曼醫院（Sandeman hospital），瓦辛（Mohammad Waseem）醫生正式，已有15名受害者死亡；該省警察隊長巴特（Mohsin Hassan Butt）指出，還有19個人正在接受治療，其中3到4個人的情況危急。

伊斯蘭國（IS）隨後宣稱犯下該起爆炸案；巴基斯坦軍方發言人則透過推特表示，已派遣部隊進駐爆炸發生的清真寺周遭，「正在和警方進行聯合搜索行動，已經先把傷者送上直升機載走。」