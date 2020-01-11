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快訊／許淑華宣布敗選！國民黨費鴻泰成功防守台北市信義南松山　順利連任立委

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▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,國民黨立委候選人費鴻泰。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委費鴻泰順利連任。（圖／記者李毓康攝，資料照）

政治中心／台北報導

台北市第7選舉區立法委員於11日下午4時投票結束後進行開票，力拚連任的國民黨立委費鴻泰與民進黨提名候選人許淑華戰況激烈。許淑華晚間宣布敗選，因此，費鴻泰以得票數8萬1211票成功守住信義南松山，順利連任立法委員。正確當選名單以中央選舉委員會公告為準。

2020年台北市立委選舉共有8個選舉區，其中，台北市第7選舉區（信義、南松山）立委候選人分別是台灣基進王映心、台灣民眾黨蔡宜芳、國民黨費鴻泰、民進黨許淑華、言論自由聯盟蘇伊文。目前該區是費鴻泰為區域立委，過去也是國民黨傳統藍營票倉。

這次選舉，民進黨提名台北市議員許淑華為立委候選人，挑戰「艱困選區」，各界相當矚目她是否能順利翻轉國民黨地盤。許淑華表示，一路走來感謝松信大家庭的支持與陪伴，雖然敗選，但每一票的期望都收到了，未來會繼續監督市政，守護松信，作最信任的家人。

選票結果陸續出爐，國民黨費鴻泰以8萬1211得票數，擊退民進黨許淑華的7萬4983票，成功連任立法委員，兩人相差6228票。

其他候選人得票狀況為，台灣民眾黨蔡宜芳1萬6595票；台灣基進王映心1901票；言論自由聯盟蘇伊文273票。票數仍在統計中，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

 
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