馬斯克「鬧出人命」！電音天后女友懹孕　趁機曬辣照

▲馬斯克的歌手女友Grimes宣布懷孕趁機曬辣照。(圖／IG@Grimes)

國際中心／綜合報導

特斯拉(Tesla)電動車公司聯合創辦人兼首席執行長馬斯克(Elon Musk)又要當爸了！ 他的歌手女友Grimes(葛萊姆斯)最近鴻「孕」當頭。周三(8日)她在Instagram上分享了一張裸露上身的孕照，隱約可見她肚皮有個胎兒的影像。

不過，懷孕並不假，胎兒的影像卻是她用Photoshop把圖P在照片上的。 由於照片很辣、消息很震撼，這則訊息在網路上馬上引發騷動，也吸引不少網友留言祝福。

Grimes暗示這是她的頭一胎。那麼孩子的爹呢？應該就是被稱為「真實版鋼鐵人」的馬斯克了吧？因為他倆目前正在「交往ing」呀，不是嗎？

現年31歲的Grimes是加拿大著名的「電音天后」，她跟48歲的馬斯克從去年5月起交往至今。不過詭異的是，Grimes並未在上述社群訊息中透露誰是孩子的爹，而馬斯克迄今也尚未公開承認這個孩子是他的。

▲去年5月，馬斯克和Grimes一起出席「紐約大都會博物館慈善晚會」時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

事實上，身價達20億英鎊(約780億元新台幣)的馬斯克跟作家前妻威爾森(Justine Wilson )已育有5個孩子。可惜這段婚姻只維持了8年，兩人於2008年仳離。同年，馬斯克跟後來演過美劇《西方極樂園》(Westworld)的英國女星塔露拉萊莉(Talulah Riley)交往，並且於2010年結婚。不過2012年兩人就「拆」了。

之後，他一度跟影星強尼戴普(Johnny Depp)的下堂妻安柏赫德(Amber Heard)交往。分手後，去年5月起開始跟Grimes「拍拖」。兩人還一起在「紐約大都會博物館慈善晚會」(Met Gala)上走紅地毯、曬恩愛。如今兩人總算有了「愛的結晶」。

據了解，Grimes最初上傳的「孕照」是有露點的。但因為違反Instagram的裸露尺度規範，被擋了下來。然後她重傳了大家現在看到的這一張。Grimes在照片說明中說：「沒辦法，IG有審查機制。我原本還以為可以偷溜過關呢！」

▲Grimes宣布懷孕趁機曬辣照，還把胎兒影像P在肚皮上。（圖／IG@Grimes)