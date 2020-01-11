投票日上班「薪資和加班費」怎麼算？　勞動部一次算給你看

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

總統大選今（11）日登場，勞動部表示為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為「勞動基準法」所定放假日，因此，有投票權且當天原屬工作日的勞工應依法放假，並舉例勞工薪資計算方式。

勞動部指出，總統、副總統及立法委員選舉投票日，具有投票權且當天原屬工作日的勞工，雇主應依勞基法讓勞工放假一日，工資照給。而所謂放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時，由於投票權只能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得與其他工作日對調實施。

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另外，勞動部說，雇主若是徵求到具投票權勞工同意願在投票日出勤工作，但雇主不可妨礙勞工投票，應加給當日出勤工資，計算方式主要分成兩種類型，若是投票日當天原屬勞工的工作日，雇主應加倍發給出勤時段的工資。

但如果投票日當天原屬勞工的休息日，就要視工作時數依現行有關休息日出勤加給的規定計算。

舉例來說，假設有一名月薪3萬6千元的勞工，換算下來其時薪為150元，投票日當天是他的工作日，在約定出勤時間中，有2小時去投票，返回工作6小時，加倍發給工資則為時薪150元X6小時共900元，當月雇主應給月薪3萬6千元加上加班費900元。

投票日當天若為該名勞工的休息日，當天屬於勞工的休息日（雇主徵得勞工同意，臨時來公司支援），勞工同意出勤，先去投票，再到公司工作6小時，以月薪3萬6000元為例，當日薪資計算方式如下，前2小時，時薪150元X 1又3分之1 X 2；後4小時，時薪150元X 1又3分之2 X 4；上述兩者相加 = 1400元（6小時加給工資1400元）

最後，勞動部強調，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，最高100萬元之罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關申訴，以維權益。

