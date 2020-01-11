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日圓避險地位下滑！兌美元匯率100強勢水位「回不去了」　美盛亞洲投資專家提兩點說明

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▲▼示意圖,財經,外幣,日圓,日鈔,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲ 孫應梅認為，日圓作為避險資產的地位不如從前。（圖／123rf）

記者李瑞瑾／台北報導

日圓是大家所熟知的避險資產，只要遇上國際情勢緊張、地緣政治衝突發生的時候，各國股市下挫、貨幣貶值，日圓總是會逆勢走揚。但美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管、投資組合經理孫應梅指出，日圓作為避險資產的地位似乎有逐漸下滑趨勢，並提出了兩點原因說明。

在過去，大家都認為日圓是避險性資產，主要是日本在海外有大量投資，國際部位是淨正值，因日本國內利率太低，讓日本人把資金前進到海外投資，但當日本投資人對於市場看待比較保守的時候，很多日本企業就會把錢匯回國內。

請繼續往下閱讀...

像311地震、福島核災的時候，日幣漲得非常地兇，那時候日幣兌美元不到100日圓，這就是在大家想要避險的時候，日圓會成為一個比較強勢的貨幣。

孫應梅指出，「但是我們可以發現，日幣在這樣（避險）情況下升值的幅度，好像開始有在變小」。他舉例，像是最近美伊衝突，日幣並沒有非常大福的升值，其作為避險資產的地位似乎有逐漸下滑。

孫應梅分析其中的幾個原因。第一，從一個生命週期的角度來看，日本做為一個國家，很長一段時間將大量資金投資到海外，但隨著人口老化越來越嚴重，日本現在已經到了高齡化階段，這些老人開始不再儲蓄、要把錢拿出來做消費，到了這樣一個階段，儲蓄減少、消費增加，日幣就不像過去一樣，成為大家想要避險的時候所選的一個安全避風港。

另外，日本2011年開始關閉核子反應爐，因此必須要從中東進口大量天然氣取代核能，這些核子反應爐到現在都還沒有重新啟動，主要是因為大家擔心安全與環保問題；日本也因為要輸入大量天然氣，導致貿易順差大幅縮水。

綜合上述兩點原因，孫應梅認為，日圓不會回到像過去那樣強勢的水位，比起美元大概會是稍微走軟，「不太會回到像是過去，100日圓兌1美元的狀況」。

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