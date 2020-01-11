動盪中求機遇！　美盛亞洲投資專家剖析大陸、印尼、泰國三大吸睛市場動向

▲ 亞洲市場仍有機遇可期。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導

2020年才剛開始就面臨了動盪，但亞洲市場仍然能在動盪中尋找機遇。美盛旗下西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管、投資組合經理孫應梅日前來台參與美盛集團舉行之投資展望，《ETtoday 新聞雲》記者取得專訪機會，了解孫應梅對亞洲市場的看法。

在亞洲市場當中，除了中國大陸為亞洲最大經濟體、備受重視之外，印尼也在2019年獲得國際資金青睞，成為外資簇擁標的；此外，泰國在2019年因為泰銖的強勢表現，吸引了市場關注，孫應梅也分別對這三大亞洲市場做了剖析。

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中國大陸成長放緩 政府積極推刺激政策

從結構面來講，中國大陸經濟一定會持續放緩。孫應梅分析，大陸在加入WTO後，經濟規模已經成長了10倍，而這麼大的一個經濟體，成長率就不可能一直、不斷加速。

此外，中國大陸人口也面臨高齡化窘境，80年代開始的一胎化政策，導致現階段高齡人口超越了青壯年人口，高齡化社會也會造成經濟成長減緩。

▲ 中國大陸面臨人口高齡化。（圖／CFP）

但孫應梅指出，大陸政府仍積極提供各項景氣刺激措施。包括存準率調降等，以吉他配其他財政刺激政策，像是減稅、針對特定目標的標靶性貸款等，都是政府希望維持經濟增長與就業穩定端出的刺激政策。孫應梅預期，中國大陸在今年的經濟成長，約會在5.8~5.9%。

印尼債券吸引力強大 澳洲最大退休基金搶進

印尼市場獲得國際投資人「非常看好」的評價，孫應梅指出，現在印尼政府公債的外資持有比例已經高達4成，雖比起墨西哥外資持有政府公債比例的6成還是低了一些，但仍是印尼公債外資持有比例的歷史高點。

孫應梅指出，以固定資產較度來看，接下來外資仍會持續看好印尼債券市場。印尼10年期公債殖利率將近7%，巴西大概是6.5%，在三B評級的新興市場國家中，能提供近7%的殖利率，在全球低利的環境中吸引力是不言可喻的。

此外，澳洲債券投資人也開始對印尼債券感興趣。澳洲的利率從2011年7%下降到現在僅剩0.75%、不到1%，而在澳洲有大規模退休基金，孫應梅指出，澳洲退休基金有可能考慮配置部分到印尼債券當中，足見印尼債券市場對亞洲與全球投資人強大的吸引力。

經常帳表現亮眼推升泰銖 泰國今年有機會降息調節

泰國在2019年大漲將近9%，孫應梅指出，因泰國經常帳有大量盈餘，相當於他們GDP的13%。他分析，泰國經常帳盈餘的主要原因，第一是當地觀光業蓬勃發展，二是能源輸入所花的成本大幅減少。

孫應梅指出，泰國油價從100元、30元，到現在約為50元穩定波動，他們不用輸入大量原油，致使泰國在能源輸入所花的成本大幅減少，吸引許多日本廠商都到泰國去設廠生產製造。加上蓬勃發展的觀光業，都讓泰國經常帳有亮眼表現。

▲ 泰國觀光蓬勃發展，讓其經常帳盈餘大幅增加。（圖／記者彭懷玉攝）

泰國的10年期公債殖利率是1.3%、美國是1.8%，雖泰國利率比美國還要低，但泰銖仍然相對美元表現強勢，最主要原因就是經常帳有淨流入。

此外，泰國的人口結構也有值得注意的現象，孫應梅指出，在曼谷或其他大都會地區，人口老化非常快速，所以基本上人口是屬於淨儲蓄的狀態，而不是大量消費的一個階段，資金呈淨流入而非流出。

泰國政府也不樂見泰銖過於強勢的情況，但是也不敢太大動作去干預匯率，避免被指控是在操作匯率。孫應梅認為，泰國基本上也有降息的機會，透過降息可以減少泰銖對海外投資人的吸引力，也可以讓他們的經常帳有些流出

、減少經常帳盈餘。

孫應梅指出，目前對於泰銖本身不是那麼看好、還是減碼的，但相對地，對泰國的債券是有加碼的。