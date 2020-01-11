勞保局月接33萬通民眾詢問電話　文字客服即刻試營運

▲勞保局文字客服試營運。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞工保險局在官網首頁新增「文字客服」功能，提供民眾線上詢問勞保局相關業務大小事，目前尚在試營運階段，保留進步、優化的空間。目前還在試營運階段勞保局公關科長烏惟揚表示，現在上線試營運希望能累積使用數據，有利未來智能優化，並協助勞保局了解民眾可能有的疑惑，預計3月可正式營運。

根據勞保局統計，勞保局平均月接33萬通民眾來電，勞工保險、就業保險、勞工退休金、國民年金、農民保險等與民眾息息相關業務，由於傳統用電話答覆民眾方式受限上下班時間及人力等限制，因此勞保局特別建置智能文字客服系統並上線試營運。

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烏惟揚指出，勞保局服務量大、業務眾多，雖然相關資訊在勞保局網頁上都有，但民眾不易找尋，剛好國發會也鼓勵行政機關運用智能，因此勞保局也申請計畫並花費約1年時間建置智能文字客服系統。

烏惟揚透露，文字客服在去年4月開始籌備，原本一開始常見問題標準題1200題，後衍生出3萬題電腦可以辨識的關鍵句型，經過勞保局內部測試多時，才推出試營運版本。

烏惟揚表示，文字客服系統不僅能成為民眾尋找資訊的小幫手，也能讓勞保局的服務24小時不間斷，打破上、下班限制，初步試營運已經看到最多同步有150人在線上使用，文字客服系統預計最快3月正式上線。

