2020上半年經濟前景渾沌　外銀點出5大投資趨勢主題

▲2020上半年全球經濟前景尚未明朗化，外銀點出5大投資主題，可望有強韌表現。（圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今（2020）年全球經濟前景充滿不確定性，打亂投資人布局方向。滙豐私人銀行對此提出5大投資主題，預料這些主題將在上半年全球情勢尚未明朗的情況下，依然具有保持強韌的表現。

首先是亞洲消費動力，滙豐私人銀行北亞首席市場策略師何偉華指出，亞洲的富裕中產階級消費者數量龐大，可帶來具吸引力的結構性成長機遇。

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何偉華表示，亞洲私人財富顯著累積、大陸空巢家庭數目上升，以及成長迅速的東協年輕城市人口，都是亞洲消費穩健增長的主要動力。雖然面對全球不明朗因素，但可在亞洲個人服務、高檔消費品、電子商務、娛樂、旅遊、教育、醫療保健和金融服務領域物色優質增長機會。

第二是重塑新大陸，把握大陸經濟轉型、科技升級、金融產業開放和刺激經濟政策帶來的結構增長機會。何偉華表示，大陸的半導體淨進口量龐大，總值2,270億美元占2018年進口總額21%，這是大陸積極尋求科技自主和升級的原因之一。

何偉華認為，科技業是大陸最大的單一進口產業，而台灣的半導體公司將受惠大陸對晶片急速成長的需求，其中包括明年第五代流動通訊（5G）的面世、更趨輕薄的智能手機和無人駕駛技術，都帶動對高端晶片和電子零組件需求的強勁成長，同時也看好受惠於大陸結構性改革和市場開放的公司，並在大陸金融股和偏向內需市場的股票尋求個別機遇，包括粵港澳大灣區優惠政策的股票等。

第三是亞洲企業債券機遇和新興市場債券以息差為重點，強勁的當地基本面和結構增長潛力，加上央行寬鬆政策，都對亞洲及新興市場美元債券和本地貨幣債券有利，相比已開發市場的債券，前者提供更具吸引力的追尋息差機會。

從資金流的技術分析來看，全球負收益債市總值高達11.7兆美元，各地追求收益的投資者將轉投較高收益的資產，因此亞洲和新興市場企業債券很可能吸引追求高收益的資金流入。

第四為亞洲高股息增長策略，何偉華指出，回顧過去十年，亞洲高息股的總回報勝於MSCI亞洲（日本除外）指數，預期具優質增長潛力的亞洲企業將更有可能維持未來配息，甚至調高配息率，讓高息成長股受惠環球追求收益的趨勢，支持其總回報上升。

第五是工業革命4.0，滙豐私人銀行強調，5G技術是第4次工業革命的關鍵部份，將可顯著提高網絡能力，為消費者和企業開拓嶄新功能，包括物聯網、自動駕駛汽車、遠距手術、智慧工廠、智慧城市和金融科技等，也可把握數位消費領域、顛覆性金融科技創新及醫療科技急速普及所帶來的結構增長機會。