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一芳5個月關掉50家店！創辦人柯梓凱「決定閉嘴」：商人最沒有權利說話

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▲▼郭台銘支持一芳。（圖／翻攝郭台銘臉書直播影片）

▲郭台銘支持一芳。（圖／翻攝郭台銘臉書直播影片）

記者鄭思楠／台北報導

一芳水果茶在香港示威活動發生時捲入一國兩制爭議，曾受到網友瘋狂抵制。鴻海集團創辦人郭台銘7日表達力挺一芳水果茶，「商人無罪，不要逼得商人兩邊站。」一芳水果茶創辦人，墨力國際CEO柯梓凱10日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時回憶，當時事件發生的時候，還在日本，就因緣巧合接到了郭董鼓勵電話。

香港一家一芳門市8月5日貼出「與香港人同行」的休店說明，總部隨即發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」聲明，從此，一芳成為國人抵制對象，事發至今，台灣已關了50家店，營業額掉了近4億元。柯梓凱回憶，因為一張A4紙，一夜從創業家變賣國賊，差點摧毀一芳。

郭台銘7日走進廟東商圈經過一芳水果茶時，特別寫下「一芳水果茶我們永遠支持你」，並署名「永遠的中華民國派郭台銘」，第一次公開表態力挺。柯梓凱透露，其實，「一芳事件」發生當時，就接到郭董的電話，「他提到希望商人不要被政治影響。」他回憶當時那通關鍵電話，給予了自己莫大的鼓勵，「郭董還特別告訴我，『這只是你創業30年或40年的一個小段而已，千萬不要被挫折打敗、被挫折影響』。」

事發至今，他無奈表示，「我覺得商人是最沒有權利說話的，商人是無國界的，只要合法的在全世界經營；雖然，各地可能都有各地不同的政治立場，但是我覺得商人是最沒有權利說話的，對我來說，只是希望把台灣的農產品行銷出去，把台灣優質的產品發揚光大。」

▲▼一芳創辦人柯梓凱。（圖／記者鄭思楠攝）

▲一芳創辦人柯梓凱。（圖／記者鄭思楠攝）

對於明天的大選，柯梓凱也表態，不管誰當選都好，「我們專注於做生意還是最關鍵的，誰當選也不會給我們帶來更多的業績，業績還是靠自己。」

柯梓凱認為，一芳近半年的水深火熱，絕對不是任何一黨對我們企業的打壓，「關鍵還是網軍的攻擊。」他曾在事情發生後的5天，也就是8月10日下午1點在臉書發文怒斥，「絕對不妥協只敢在網路上，不敢當面出來的卑鄙小人。」

如今深耕台灣、前進海外的計畫不變，拓點的計畫也一直在進行當中。對於未來，他不會把自己當受害者，「因為自己是個創業者，選擇這條路披荊斬棘，不會事事都是公平的。」柯梓凱樂觀表示，自己創業初衷就是要提供好的飲食給消費者，經歷過這個風暴，更要扎實的把品牌做好，相信好的產品一定可以挽回消費者。

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