緯創林憲銘：今年一定比去年好　持續全球布局擴廠





▲緯創董事長林憲銘（中）對今年展望看好。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

代工廠緯創（3231）今（10）日舉行尾牙，緯創董事長林憲銘釋出今（2020）年展望，歷經去年整年的盤整，2020年整體局勢和大環境有比較好，但緯創不會追逐營收成長，但在近幾年努力調整體質，獲利和業績一定會比去年好。

林憲銘強調，營業額成長已經不是緯創追求的目標，而是營收的內涵，以及要傳遞什麼價值給客戶才重要。這幾年緯創的轉型就是朝這方向在做，他謙虛表示，雖沒做很好，但還是要很努力。

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林憲銘表示，緯創的轉型飛成兩層次，第一是數位轉型，第二是配合供應鏈海外全球布局的轉型。前者要追上歐美的腳步，加緊學習；後者則是在人才的挑戰，緯創去年因為供應鏈轉移，分別在世界各地布局，包括越南、馬來西亞、印度、捷克、墨西哥等都要擴廠；甚至台灣除了在南科外，也要在北部擴點。因此，在人才管理上也要跨出過去只在中國大陸的框架，要找運籌帷幄的人才是下一波挑戰。

經歷去年中美貿易戰引發的全球供應鏈遷移，林憲銘認為，這波會讓台灣在全球體系布局更成長，也把供應鏈、變得成熟更智慧化。

邁向產業下一波機會，林憲銘認為，智慧手機或智慧裝置成長空間有限，產業、品牌、供應鏈都在做整合，整合過程中，體質不好的企業一定會先被淘汰；體質好可以抵擋得住。然而，如果沒有轉到更好的領域，也是暮氣沉沉。林憲銘認為，目前緯創所佔據的位置，一定會有獲利，但他也提醒，不能因為沒有賠錢就高興；一定要持續做下一步投資，即使有風險。

林憲銘特別強調人才，要能有更多的風險性判斷。林憲銘舉例，電動車是未來最大的移動裝置，早點投資就會有利潤，但除了資金，人才更是重點，很多重要正確的投資，往往會因為人，釀成錯誤。人才凝聚，加上基礎科學運用，台灣在未來這一波，只要不自暴自棄，是滿有機會的。

▼緯創2019年終、展望2020年尾牙。（圖／記者周康玉攝）