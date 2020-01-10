去年稅收超徵621億元　近6年來最低

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日公布去（2019）年稅收為2兆4497億元，較去年同期增加628億元，年增率2.6%。其中土增稅收1101億元，表現相對亮眼，創近四年新高，年增率為11.7%，主要原因是房市回溫、中大型案件增加及台商回六設廠者。

財政部今天公布2019年全國稅收新台幣2兆4497億元，續創新高，年增2.6%，其中土增稅全年稅收1011億元，表現相對亮眼，創近4年高點，年增11.7%，主因包括房市回溫、中大型案件增加及台商回流設廠等。

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財政部表示，去年實徵淨額2兆4497億元，占全年預算數102.6%．也多出數預算數（超徵）621億元。但是過去2014年2018年，實收淨額超過超出預算數分別1088億元、1878億元、1278億元、960億元及897億元，至去年降至621億元，是這6年以來超徵數最低。

財政部表示，去年營所稅、土增稅及遺產稅等表現相對亮眼，其中土增稅的部分，去年全年破千億元，達1011億元，是近四年新高。

其中大額稅款當中，千萬元以上有816件、稅額200億元，較前一年增加178件與40億元；百萬元到千萬元總計有1萬4773件、稅額354億元，各年增1696件及44億元。

財政部表示，房市逐漸回溫，加上台商回流，帶動桃園等地工業用地需求升溫，及台中等地方政府進行大面積市地重劃等因素，都有助於帶動土增稅回升。六都中以台中市土增稅年增21.7%，增幅最大，土增稅收居冠的則為新北市、稅額達197.8億元。