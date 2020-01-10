　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

去年稅收超徵621億元　近6年來最低

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（10）日公布去（2019）年稅收為2兆4497億元，較去年同期增加628億元，年增率2.6%。其中土增稅收1101億元，表現相對亮眼，創近四年新高，年增率為11.7%，主要原因是房市回溫、中大型案件增加及台商回六設廠者。

財政部今天公布2019年全國稅收新台幣2兆4497億元，續創新高，年增2.6%，其中土增稅全年稅收1011億元，表現相對亮眼，創近4年高點，年增11.7%，主因包括房市回溫、中大型案件增加及台商回流設廠等。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，去年實徵淨額2兆4497億元，占全年預算數102.6%．也多出數預算數（超徵）621億元。但是過去2014年2018年，實收淨額超過超出預算數分別1088億元、1878億元、1278億元、960億元及897億元，至去年降至621億元，是這6年以來超徵數最低。

財政部表示，去年營所稅、土增稅及遺產稅等表現相對亮眼，其中土增稅的部分，去年全年破千億元，達1011億元，是近四年新高。

其中大額稅款當中，千萬元以上有816件、稅額200億元，較前一年增加178件與40億元；百萬元到千萬元總計有1萬4773件、稅額354億元，各年增1696件及44億元。

財政部表示，房市逐漸回溫，加上台商回流，帶動桃園等地工業用地需求升溫，及台中等地方政府進行大面積市地重劃等因素，都有助於帶動土增稅回升。六都中以台中市土增稅年增21.7%，增幅最大，土增稅收居冠的則為新北市、稅額達197.8億元。

ET快訊
蔡英文8點高雄造勢「9點半瞬移台北」…網嚇壞：怎辦到？交通工
即／上銬畫面曝光！男藝人囂張推警...喊：把我抓起來　警2h
即／韓國瑜選前之夜回防高雄！主辦嗨喊「現場破50萬人」
即／蔡英文選前之夜壓軸登上凱道！　53萬英粉狂吼大暴動
即／韓冰出現了！選前之夜獻花　眼眶泛淚「哽咽」合體爸爸
即／韓國瑜選前之夜大進場！韓粉擠爆夢時代　主辦：突破35萬人
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

好棒棒！15金控去年獲利近3500億元　歷史新高　富邦金居EPS獲利王

無懼中國大陸組裝廠崛起　緯創林憲銘：台廠優勢還在

緯創林憲銘：今年一定比去年好　持續全球布局擴廠

去年稅收超徵621億元　近6年來最低

影／存退休金大原則　闕又上：一定要資產配置！幾歲就投資幾%公債（防守性資產）

好棒棒！15金控去年獲利近3500億元　歷史新高　富邦金居EPS獲利王

野村證券：2020年推升英鎊的是經濟「不是脫歐」　兌美元匯率看升至1.36

先探／成長率X毛利率的必勝公式

選前之夜半導體測試龍頭京元電尾牙苗栗登場　席開500桌　

搶人才！中租營收表現佳　今年徵數位、國際人才600人

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

無懼中國大陸組裝廠崛起　緯創林憲銘：台廠優勢還在

緯創林憲銘：今年一定比去年好　持續全球布局擴廠

去年稅收超徵621億元　近6年來最低

影／存退休金大原則　闕又上：一定要資產配置！幾歲就投資幾%公債（防守性資產）

好棒棒！15金控去年獲利近3500億元　歷史新高　富邦金居EPS獲利王

野村證券：2020年推升英鎊的是經濟「不是脫歐」　兌美元匯率看升至1.36

先探／成長率X毛利率的必勝公式

選前之夜半導體測試龍頭京元電尾牙苗栗登場　席開500桌　

搶人才！中租營收表現佳　今年徵數位、國際人才600人

商業周刊／收服蘋果的小接頭　會養出王雪紅第三支股王？

沒有派系只有民眾！柯文哲左打藍右打綠　矢言成為第一大黨

過年前尋職　桃市府就服處2場大型徵才活動陸續登場

春節連假免塞車　桃園地區省道疏運措施報你知

停車忘關窗…5暴走喵當場佔領！　大玩「疾速跑酷趴」嚇傻車主

快訊／蔡英文「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」　英粉尖叫力挺辣台妹

徐佳瑩PO文提9、2遭轟！　網怒cue「青峰會恨妳」…他護友回應了：覺得很糟糕

ABL／塔克單節15分率夢想家屠狼　戰績上升第5名

批韓國瑜無法捍衛主權　賴清德：讓蔡英文高票當選　英德配贏大選

吳慷仁為《傀儡花》暴瘦11公斤　上刀山下油鍋：想知道台劇能走到哪

「小英我們回來了！」海外青年返台投票　護照瘋狂洗版惹哭網友

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

財經熱門新聞

哈日族衝了！日圓匯價改寫1年多新低　換5萬多賺超過4千元

網傳《施振榮寫給子女的一封信》　施振榮澄清：非本人發表

柯文哲夫妻投資理財大公開　11張保單原來是買這些

年輕情侶被彩券行外的九重葛吸引　買刮刮樂幸運中百萬元

總統大選確保供電穩定　台電動員近2千名搶修人力備戰

永豐銀數位帳戶　倍數漲粉

柯文哲拿到支票不會兌現　陳佩琪：故意不教他...讓他乖乖交出來

買幸運碼057刮刮樂　夜市老闆中百萬元

電子五哥緯創尾牙開場影片驚喜連連

美元換匯價再創1年半新低！央行力守30大關　新台幣兌美元仍未站穩29字頭

新台幣開盤小貶1.2分後反彈　升破30元關卡震盪

王文淵加碼2萬紅包！連同年終獎金4.94個月　台塑集團工會滿意

全球最大玻璃鏡片供應廠今國光斥資逾6億元在台擴廠

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點

更多熱門

相關新聞

未分配盈餘實質投資可抵稅　2大亮點

未分配盈餘實質投資可抵稅　2大亮點

財政部今（9）日發布，產創條例的子法規，資誠聯合會計師事務所表示有兩大亮點，實質投資支出追溯自2019年的1月1日投資；以及實質投資證明文件免提示董事（不用經過董事會、股東會）。

去年第4季出口額　創歷史新高

去年第4季出口額　創歷史新高

最會還債的財長　兩大政績亮眼

最會還債的財長　兩大政績亮眼

因應少子高齡化等　東京部分稅收將分給其他地區

因應少子高齡化等　東京部分稅收將分給其他地區

「GAFA」法案的漣漪：數位經濟帶來稅收新難題

「GAFA」法案的漣漪：數位經濟帶來稅收新難題

關鍵字：

稅收去年財政部

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

蔡英文凱道造勢交管　趙駿亞「凶狠推倒警察」

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網喊：等我剛下班在路上！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

1800下班人潮湧現！英粉擠爆凱道　蔡英文選前之夜人潮漫出景福門

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

趙駿亞爆氣推倒警　轉頭嗆：他先掐我的

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面