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好棒棒！15金控去年獲利近3500億元　歷史新高　富邦金居EPS獲利王

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▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲富邦金。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

15金控去年的獲利全出爐，共計獲利3499億元，創歷史新高！其中富邦金去年稅後純益為587.3億元，每股稅後純益(EPS)5.48元，穩居EPS獲利王；國泰金去年也有很好的表現，全年638.1億元，EPS也達到4.76元，全年獲利是各金控最多的，同時也創歷史新高。

各金控也紛紛官方宣布好消息，包含國泰金、玉山金、中信金、兆豐金、第一金、新光金、合庫金、華南金、元大金等獲利皆創歷史新高。

請繼續往下閱讀...

其中EPS獲利王富邦金雖然去年12月稅後純益2.21億元，全年自結稅後淨利587億元，較2018年全年大幅成長23%，但是獲利也創2016年以來的新高。

旗下的富邦人壽17.38億元，主要是增提30億元的外匯價格準備金，所以有受到影響，但是富邦人壽表示，增提外匯價格準備金對於未來富邦受在外匯管理上、避險比例調整有更高彈性，並且厚實未來公司會對波動的抵禦能力，而增提的外匯準備今仍可計入資本適足率（RBC），對於厚實公司的資本有幫助。

國泰金去年的稅後純益638.1億元，EPS為4.76元，僅與EPS獲利王富邦金差0.72元。若以2019年稅後獲利數字來看，國泰金全年獲利高達638.1億元，是15家金控稅後純益做多者，另外旗下的國泰世華銀行全年獲利224.9億，雙雙創下歷史新高。國泰金表示，今年該金控有增資，增資情況表現優異，以及繼續維持價值型導向策略，且避險成本控制相當好，銀行手收等相關財務利得表現也優秀。

國壽的淨值5957創新高紀錄，國泰金表示，主因是去年有增資，加上投資部位操作良好，國壽金融資產未實現損益也有千億以上，顯示國壽在財務操作、財務品質的品質上優，且也足以應付風險。

中信金12月份稅後純益為11.70億元，累計稅後純益436.16億元，EPS為2.20元。中信金繳出優異成績，全年稅後獲利較2018年成長了21%外，也創下歷史新高，旗下子公司包含銀行、壽險等各項業務皆有亮眼表現。

玉山金去年稅後純益為200.99億元，較去年同期成長17.8%，每股盈餘達1.73元，創下歷年來同期新高。玉山金表示，金控及各子公司持續深耕金融科技及跨境服務，各項業務穩健成長，並保持優良資產品質。

▼2019年金控獲利情形。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站、各金控）

▲▼2019,金控獲利。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站、各金控）

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