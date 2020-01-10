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選前之夜半導體測試龍頭京元電尾牙苗栗登場　席開500桌　

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▲▼京元電尾牙，席開500桌。（圖／業者提供）

▲測試龍頭京元電今日尾牙，高層主管上台敬酒。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

半導體測試龍頭京元電（2449）今（10）日於苗栗銅鑼二廠舉辦尾牙，席開近500桌，供應商、客戶與同仁齊聚一堂。尾牙節目於晚間6點在董事長李金恭先生宣布開始下熱鬧登場，尾牙現場氣氛十分熱烈，京元電子員工歡笑聲及掌聲不斷。

尾牙現場由吳怡霈擔任主持人，邀請藝人包含靈魂歌姬艾怡良、巴冷公主梁文音、清新歌手嚴爵及創作才子蔡旻佑到場表演，公司還準備了多份大獎，中獎率高達五成以上，最大獎也高達10萬元。

請繼續往下閱讀...

▼京元電尾牙，創作才子蔡旻佑到現場開唱。（圖／業者提供）

▲▼京元電尾牙，席開500桌。（圖／業者提供）

京元電董事長李金恭及總經理劉安炫現場致詞表示，對員工一年來努力成果都十分感謝，去（2019）年12月合併營收24.0億元，帶動去年第四季合併營收達71.5億元，集團全年營收255.4億元，年成長率達22.7%，第四季與全年營收皆創歷史新高。李金恭表示，期待京元電子今年能夠持續穩健成長，提供員工更美好的未來。

李金恭指出，在經營團隊及員工努力之下，京元電近年來業績及獲利持續成長，連續多年穩定加薪及發放獎金，並榮獲去年幸福企業大賞，為科技業之半導體界「前20大幸福企業」，完善獎金分紅制度，提供子女、配偶團保免費之福利，每年舉辦各項靜、動態活動、運動比賽等，幫助同仁舒壓放鬆，更是封測業唯一獲頒1次勞動部國家人才發展獎及4次勞動力發展署TTQS人才發展品質管理認證金牌之企業。

展望2020年，李金恭表示，公司已經在主流市場趨勢的5G、AI、IoT、資料中心與車用等市場提前成功卡位，因此未來幾年的營運績效仍可望穩健走揚。

京元電董事長李金恭本身就是苗栗客家人，為了推廣客家文化，回饋客家鄉親，選擇回到故鄉苗栗建廠，希望能替苗栗、竹南及銅鑼一帶增加更多的就業機會。

目前京元電子全球總員工數約9000人，光是苗栗地區就有7000多名員工，占全體總員工四分之三，為苗栗縣內最大企業之一。李金恭強調「愛鄉、愛土、愛苗栗」，在中央及地方政府支持下，加大力道投資苗栗並帶動經濟繁榮。

▼京元電董事長李金恭。（圖／業者提供）

▲▼京元電尾牙，席開500桌。（圖／業者提供）

京元電總經理劉安炫。（圖／業者提供）

▲▼京元電尾牙，席開500桌。（圖／業者提供）

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