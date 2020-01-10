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搶人才！中租營收表現佳　今年徵數位、國際人才600人

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▲▼中租迪和,人才。（圖／中租提供）

▲中租迪和今年徵才600人。（圖／中租提供）

記者吳靜君／台北報導

搶人才的時代來了！中租控股今（10）日公告2019年全年合併營收，營運績效表現亮眼，再創新高。中租控股董事長陳鳳龍宣布，2020年將召募600人，擴大網羅跨領域、跨國際人才，以因應業務成長的需求與數位轉型的發展。

中租控股去（2019）年12月自結合併營收為59億元，年增28%；全年合併營收591億元，年增17%，台灣、中國大陸及東協三大區域累計成長17％、13％與43％，增幅達雙位數。

請繼續往下閱讀...

陳鳳龍表示，中租致力推動數位轉型，針對不同目標族群的需求，陸續推出各式線上產品與平台服務，包括，針對中小企業主、二手設備商，提供「數位企金進件平台」、「5871中租設備網」服務，而便於企業主資金靈活運用的「應收帳款融資平台－支票通」，將正式於2020年推出。

針對一般大眾，推出參與太陽能發電的「全民電廠」，共享長期穩定的收益報酬，以及，免財力證明、免年費、免綁信用卡的「零卡分期」，幫助消費者快速完成分期付款交易；還有，針對卡車司機推出「卡車幫」平台，提供車貸、油價優惠的產品，並增加順道載貨運送的媒合服務、輪胎買賣及融資等服務，擴大連結卡車司機、車主及中小企業主，進而成為一生態系的概念。

陳鳳龍說明，未來將運用數位科技，朝「數位優化」、「數據科學運用」與「數位產品及平台」三方向，以達成改善管理及作業流程，精進另類徵信的成效，並創造出新產品平台與業務服務機會等目標，也將擴大延攬具備數位、金融科技等跨領域，以及跨國際的人才，海內外召募人力預計600名。

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