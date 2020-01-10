野村證券：2020年推升英鎊的是經濟「不是脫歐」　兌美元匯率看升至1.36

▲英鎊普遍仍被看好。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒 CNBC 報導，貨幣策略師稱，根據英鎊對英國經濟指標的反應，它將繼續被看好，尤其是2020下半年的走勢。

英國首相強生（Boris Johnson）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Gertrud von der Leyen）週三在倫敦會面，雙方就未來的關稅貿易協定進行討論。英國則定於本月底離開歐盟。

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強生目前在推動立法，避免脫歐談判延續至今年12月，他希望能談出類似歐盟和加拿大之間的協議，但當時是經過7年談判才達成協議。

在周二的一份報告中，野村證券（Nomura）外匯策略師Jordan Rochester預測英鎊將升至更高水平，並暗示英鎊兌美元將重新指向1.36美元的長期買盤。

強生執政的保守黨，在去年12月的大選中獲得絕大多數席位後，英鎊獲得了大幅升值，但由於難以達成2020年貿易協議、獲利回吐的關係，英鎊兌美元匯率在周四下午滑落至1.306附近。

但策略師也表示，2020年下半年英鎊也可能產生「疲軟」現象。Rochester補充：「由於貨幣走弱，經常帳可能有所改善，但這不能解釋基本餘額的改善，基本餘額有所增加，投資組合同時流入英國固定收益和股票。」

除國內指標外，央行資產負債表擴張，中美貿易進展以及全球宏觀數據周期性放緩的開始復甦等因素，綜合起來可能使英鎊等高貨幣受益，同時對美元造成貶值的壓力。



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