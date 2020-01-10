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總統大選前十家企業加碼投資台灣　「50嵐」斥資3億元打造營運總部

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▲經濟部今（10）日通過知名手搖茶品牌「50嵐」等十家中小企業投資案，將斥資42億元在台投資轉型升級。（圖／取自50嵐中區粉絲團）

▲經濟部今（10）日通過知名手搖茶品牌「50嵐」等十家中小企業投資案，將斥資42億元在台投資轉型升級。（圖／取自50嵐中區粉絲團）

記者林淑慧／台北報導

2020總統大選明（11）日登場，十家中小企業選前加碼投資台灣。經濟部今天通過知名手搖茶品牌「50嵐」等企業在台投資案，推升投資臺灣三大方案投資總額約8,589億元，創造71,081個本國就業機會。

經濟部投資台灣事務所今天通過十家中小企業在台擴大投資案，包括猛展鋼鐵、茱銘公司、利徠實業、照明志靜電塗裝、高群鈑金、富比特塑膠模具、騜瀧公司、聖杰國際、承鼎精密、新嵐企業，總計將擴大投資約42億元轉型升級。

請繼續往下閱讀...

新嵐企業是手搖茶飲界龍頭之一「50嵐」高屏地區的幕後推手，目前在臺灣已有174家分店，近年積極進軍美、加、澳、馬來西亞。為了供應未來全球擴大展店的倉儲物流所需，規劃在高雄和發工業區投資約3億元新建全球營運總部。

經濟部官員指出，新嵐企業將在台打造智慧化物流中心與雲端平台辦公室，除了可拓展食品物料外銷商機，也可將臺灣特色服務業輸出海外更多國家，將可新增30名本國就業機會。

依據統計，經濟部「中小企業加速投資行動方案」實施才半年多已經召開25次聯審，通過121家中小企業投資532億元，帶來5,302個就業機會，後續還有超過70家排隊待審中。

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關鍵字：

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