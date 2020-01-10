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商業周刊／收服蘋果的小接頭　會養出王雪紅第三支股王？

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圖／商業周刊提供

▲威盛創辦人王雪紅。（圖／攝影賴建宏）

文／蔡靚萱、吳中傑

曾打造出威盛、宏達電兩支股王，威盛創辦人王雪紅又有新作品。最近，她旗下的第3支股票威鋒登錄興櫃，兩天內股價就漲了兩倍，讓股民熱議：有機會變成該集團的第三支股王嗎？

距離威盛於20年前掛牌、宏達電在17年前上市，如今，威盛集團終於又有小金雞進入掛牌程序。生產USB控制晶片的威鋒電子，其實還沒上市櫃，光是在2019年12月20日以60元登錄興櫃，便引發投資人追捧，隔天盤中就飆上202元高價。

請繼續往下閱讀...

為什麼這麼熱？要知道這20年來，台灣能夠出兩支股王的也只有威盛集團。王雪紅做對的，是連續押中兩大趨勢。

一是威盛搭上CPU（中央處理器）晶片組風潮，以市場菜鳥之姿，推出低價主機板晶片組，市占率快速突破5成，迫使龍頭英特爾（Intel）市占從九成滑落為3成，寫下小蝦米對大鯨魚的輝煌歷史，推動股價最高到629元。

另一則是宏達電早早押寶了觸控式智慧型手機，2007年時，搶在第一代iPhone發售前就開賣「阿福機」，一舉贏得全球注目，將品牌推向國際市場；金融海嘯後再接再厲，又成功搭上Android系統智慧型手機的第一波熱潮，帶動宏達電股票創1300元天價。

ＵＳＢ生態系將進人們口袋

這次，威鋒又代表了什麼大趨勢？一家資本額只有6億元的小公司，真能複製兩位前輩的成功史，登上股王？而股民也擔憂，威盛、宏達電後來盛極而衰，如今成了股價不到40元的尋常個股，威鋒是不是也會步上後塵？

威鋒主力產品為USB控制晶片，搭上的，是USB接頭的「Type-C規格」風潮。
這兩年曾採購電子用品的消費者，應該對Type-C接頭不陌生，就連很愛自創規格的蘋果，都被它征服了。蘋果筆電在2015年全面改用此規格時，還曾因iPhone從此無法在自家筆電上充電，被譏笑是貪轉接器財。最近，就連新一代iPad Pro也改用Type-C接頭。

事實上，Type-C將可能是各種傳輸、充電接頭，一統江湖的終極傳輸規格。《富比世》（Forbes）報導，早在2018年10月，蘋果硬體工程副總裁透納斯（John Ternus）就公開表示，放棄自家接頭改用此規格，是為了讓iPad發展出一系列新功能，顛覆既有使用方式。

因為Type-C只用一個接孔，就能同時傳輸影像、快速傳送大量資料，甚至還能自由決定要充電還是放電。改用這接頭後，iPad可以外接相機、樂器、各種基座，還能外接4K、5K電視，功能將大為擴充，以後還能用iPad替iPhone充電！

全球前20大半導體公司安森美（On Semiconductor）也在電子技術雜誌《EDN Taiwan》撰文宣示，Type-C將在接頭界帶來等同行動通訊5G般的革命，因為，它將使USB生態系統，得以從桌面擴充到人們口袋中，隨時都應用得上。

沒有大單，王改走保守路線

不過，光是接頭革命，就有機會創造出新股王？機會是有的，威鋒競爭對手之一的華碩旗下小金雞祥碩，股價已經來到600多元。這也難怪，股民對威鋒股價走勢充滿想像。

不過，一位國內投顧分析師表示，以威鋒營運數字來看，目前股價已明顯偏高了。

原因是，USB控制晶片當前大單，主要來自大廠，業者必須跟著巨人走，業績成長空間才會大。例如祥碩隸屬華碩集團，主攻把晶片做在主機板上的生意，有AMD、英特爾大單，業績才有爆發性。而且祥碩除了筆電市場，還打入資料中心等高毛利利基市場，因此能享有高本益比。

相較之下，威鋒沒有大廠大單奧援，主攻配件如USB擴充基座、攜帶式擴充線，以及VR、遊戲機等產品，較不具爆發性。威鋒2019年前10月每股盈餘（EPS）為3.42元，以全年上看4元推估，本益比已超過40倍，勝過同業祥碩的35倍、譜瑞的18倍。

威鋒副總經理陳鴻文在接受商周訪問時也坦承，沒有來自大客戶給的大單，公司營收獲利能穩穩上升，卻無法爆發性成長，但好處是客源分散、業績大起大落的風險相對小。

換句話說，這次王雪紅對上的，不再是英特爾或蘋果等巨頭，打的不再是小蝦米對大鯨魚的硬仗，而是選了相對保守的路線。

股價過熱的威鋒，目前市值已近百億元，威盛所持有的近七成威鋒股票，帳面價值飆了10倍以上，對於每年獲利不到1億元的威盛，這倒是低迷財務數字的大補丸。

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※精彩全文，詳見《商業周刊》1678期。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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