選前之夜緯創尾牙總獎金額估破千萬　董座高呼：「明天一定要去投票！」

▲緯創今日尾牙，董事長林憲銘（中）料將親自抽出現金獎。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

選前之夜，電子五哥緯創（3231）今（10）日舉行2019年終尾牙晚會，席開780桌，光是參與員工人數逾7800人。緯創董事長林憲銘每年都會親自抽出現金獎給幸運同仁，據了解，今日現金獎不會低於去年的60萬元，總金額至少破千萬。林憲銘上台致詞除了宣布今天獎金比去年好之外，還在結語時提醒同仁，明天一定要去投票，非常應景。

緯創尾牙於台北市南港展覽館舉辦，晚間6點登場，開場前一分鐘，還有倒數影片，並且在台上播放今年成果，由於聲光音效極為強烈，並且逐一回顧公司各部門去年的工作成果，被點到的部門員工歡呼連連，也成為晚會的熱烈開場。

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緯創今年尾牙主題是「2020迎風而起 逆風高飛」，開場影片除了透露緯創去年在印度和越南等海外擴廠進度外，也特別透露，去年在筆電業務通過了五大品牌廠審查，今年產能會有翻倍成長。

林憲銘上台致詞表示，去（2019）年一開始就意識到是非常不平靜的一年，從總體經濟來看，加上區域政治衝突 ，貿易戰等， 讓去年全球經濟並沒有非常的順暢，因此他在去年初對於全年營運做了保守的估計。

林憲銘表示，一年來下來，經過同仁的努力，雖然在總體經濟不是很好，全年營收並沒有成長，但緯創的體質改變，去年第三季獲利就比去年同期有相當幅度的成長。 林憲銘表示，雖然他不能做預測，但他相信2019年的獲利會比前（2018）年成長。

至於員工最關心的現金獎，林憲銘也掛保證「今晚的抽獎比去年要多的，大獎比去年多；就連剛剛才核發的年終獎金，也比去年要多！」讓台下員工鼓掌叫好。

林憲銘也難得在公開場合談及員工調薪，他表示，除了每年四月份正常調薪以外，最近又推動了員工提撥公司持股的辦法，就是員工加薪3%，員工加薪同時可儲蓄，公司把營運成長跟同仁共享是領導層的責任。

緯創在去年獲得MSCI的雙A企業，林憲銘表示，包括台積電等一共才五個公司獲得此評選，是因為緯創在環保公益公司治理等各方面多年的努力，去年終於被看到，這些都是員工努力的成果。

林憲銘說，尾牙就是和員工說感謝的日子，並且特別在致詞結束前，提醒台下同仁「明天一定要去投票！」在選前之夜，特別點題。

▼緯創2019年終尾牙，林憲銘將釋出2020年展望。（圖／記者周康玉攝，下同）



