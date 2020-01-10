新北中和藍營分裂！江永昌求連任　邱烽堯力抗「郭家軍」李正皓

▲新北市第8選區參選人。（圖／翻攝自3候選人臉書）



記者陳亭伃、張方瑀／綜合報導

距離2020台灣總統、立委大選僅剩11天，新北市第八選區為藍營主要票倉，更是總統候選人韓國瑜，對此國民黨立委候選人邱烽堯無不努力維繫選民之間的感情，鞏固票倉，面對來勢洶洶的親民黨籍立委候選人李正皓、民進黨籍候選人江永昌，更是牢牢抓緊基層，希望能一起抵擋外敵。

以下就新北第8選區3位候選人政見與介紹：

江永昌（民進黨）

民進黨籍立委候選人，江永昌在本屆立委選舉擊敗爭取連任的國民黨立委張慶忠，在中和區霸氣抹上綠營色彩，在國會上認真問政得到選民支持，目前雖有民進黨執政的優勢，但仍強調地方建設發展應展，加上中和區軍公教比例較高，年改議題為綠營較易受到質疑的地方，江永昌對於中間選民的開發也相當努力。

▲江永昌至華新街吸引新住民選票。（圖／翻攝自江永昌臉書）



江永昌在立院中提出許多民生經濟法案，地方上則爭取經費改建中和二次變電所，勤跑基層鞏固票源。本次江永昌提出不少提升中和建設的政見，包含增設中和段西向下匝道、緩繳中和交流道壅塞現象，以及南勢角齊魯兵工廠土地收歸國有等。

邱烽堯（國民黨）

政治世家出身，為國民黨立委候選人，父親過去為中和市長，邱家可以說在中和地區扎根深、實力穩，加上此次國民黨總統候選人韓國瑜也是中和出身，因此緊拉韓流威力。此外，在面對遭到國民黨開除的李正皓披上親民黨戰袍，也必須謹慎面對，分裂狀態恐怕會讓藍營在中和區出現分散票倉的狀態。

▲國民黨副總統參選人張善政替邱烽堯站台。（圖／翻攝自邱烽堯臉書）



面對藍營分裂問題，邱烽堯本次提出包含「堅持一中各表的九二共識、反台獨、反一國兩制」，希望兩岸重啟對話框架；除此之外他在教育方面也提出，0-6歲國家幫忙養、學貸免息，實施三語（國、英、程式語言），以及檢討國中小課綱等政見。

李正皓（親民黨）

雖遭到國民黨開除黨籍，但改披親民黨袍上陣，知名度更上一層，口才一流的他在政論節目上頻繁曝光，雖輔選陣容沒有太強大，但擅長文宣、社群戰，確實衝擊到中和地方選情，更希望能夠讓中和地方選民有藍綠以外的選擇。

▲李正皓勤走基層。（圖／翻攝自李正皓臉書）



在政見方面，李正皓提出呼應新北市長侯友宜「捷運蓋到哪，都更做到哪」的政策，推動中和老舊社區更新，並希望以雙和醫院為中心，打造雙和醫療城。同時他也響應郭台銘打造「台灣矽谷廊帶」的計畫，希望能夠再現科技中和。

新北市第8選舉區立法委員選舉公報