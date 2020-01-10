尖端醫布局細胞療法　帶動12月營收年成長86.32%

▲尖端醫積極布局細胞療法。（圖／尖端醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

尖端醫（4186）今（10）日公告，2019年12月營收3551萬元，較上月成長37.74％，較2018年同期成長86.32%；累計去年全年營收達2.05億元，較2018年同期成長22.25%，主要營收動能來自細胞相關服務，未來也將持續投入基因檢測和拓展海外細胞市場。

尖端醫同時宣布投入細胞治療領域傳出捷報，日前與花蓮慈濟醫院分享「細胞因子誘導殺手細胞(CIK)」治療首例，並向衛福部提出其他申請計畫，靜待審查中，這是營運轉型的第一步，如細胞保存服務、細胞代工、細胞治療等相關服務。

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▲國家認證尖端醫GTP實驗室的細胞操作台。（圖／尖端醫提供）

尖端醫表示，細胞治療方面，待審查的案件至少100多件以上，隨著各家廠商陸續通過審查，預期經衛福部核可的GTP細胞製備場所將有供不應求的榮景。

尖端醫指出，尖端醫最為市場熟知的，當屬臍帶血保存服務，而在特管法屆滿一年，僅有尖端醫是由細胞保存切入細胞治療，並在2019年8月底取得GTP細胞製備場所核准的生技公司，說明尖端醫在細胞培養與品質控管能力有目共睹。

展望營運，尖端醫積極布局細胞治療產業，目前與花蓮慈濟、新光醫院與北醫附醫三家醫院合作，共提出七件申請案，其中花蓮慈濟醫院合作的自體免疫細胞(CIK)應用於第四期實體癌治療持續服務病患中，加上投入其他適應症的開發，未來將取得產業先機，創造更多市場的合作機會。