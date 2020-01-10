雙美去年全年營收達5.94億元　年成長95.34％

▲雙美董事長林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）



記者姚惠茹／台北報導

雙美生技（4728）今（10）日公布2019年12月合併營收為0.76億元，較2018年同期成長67.82％；累計2019年全年合併營收為5.94億元，年增95.34％，主要得益於中國大陸地區的膠原蛋白植入劑銷售業績明顯年增100％貢獻所致。

雙美表示，2019年仍致力於擴大中國大陸市場版圖，除了持續開發Sunmax的膠原蛋白植入劑，包含新品雙美膚力原膠原蛋白植入劑，並送經中國藥監局(NMPA)核准認證通過，以強化旗下膠原蛋白植入劑的產品線。

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雙美指出，同時積極加強醫師的培育計畫，達到規範化及普及化，透過與醫師交流讓更多整型美容外科與皮膚科的醫療美容醫師了解專業醫學美容注射技術，進一步提升針對旗下膠原蛋白植入劑的訂單需求，創造產能利用率達滿載的水位，貢獻2019年雙美整體營收達95.34％成長的表現。

雙美觀察，目前專業醫美非手術類療程的執行上多以光電、注射、美塑療法Mesotherapy等方式進行，其中美塑療法Mesotherapy深受醫美市場歡迎，而中國藥監局嚴格規定妝字號不能進行破皮注射，致使合法的注射型美容療程競爭門檻提升。

雙美強調，旗下掌握少數獲得中國藥監局(NMPA)械字號認證通過的雙美I號的MC32膠原美塑療程，其M代表Mesoherapy美塑療法、C代表Collagen膠原蛋白、3代表將面部劃分為3個區域進行精準注射、2代表200個點位，雙美與上千家機構合作，帶動旗下膠原蛋白植入劑銷售維持業績成長。

展望2020年首季，雙美表示，今年將持續搶攻兩岸膠原蛋白市佔率表現，站穩中國大陸膠原蛋白第一品牌的地位，雖然首季適逢農曆新年致使工作天較少，但雙美仍積極擴增Sunmax雙美膠原蛋白植入劑應用範圍的廣度，以挹注整體營運表現保持穩定的成長動能。