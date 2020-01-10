印度平均15分鐘就有女性遭性侵　加害者僅有27%被定罪

▲印度許多抗議人士走上街頭希望政府正視女權益。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

印度政府上週四發布最新數據，2018年平均每15分鐘就有一名婦女被性侵害，和過去的數據相比，並沒有下降的趨勢。即使在現今女權意識高漲的社會中，印度的女權依然不被重視。女權組織表示，「侵害婦女的罪行在印度社會往往不被重視。」

根據《路透社》報導，2012年的新德里公車集體性侵案，促使許多民眾走上街頭抗議，要求政府採取行動，但是暴力依然存在。根據印度內政部的統計，2018年有3.4萬起婦女被性侵的案例，實際數字可能更高，因為在印度某些地區，舉報強姦是忌諱的，因為以謀殺告終的強姦僅被視為謀殺，但是僅有85%的加害者被指控，其中只有27%的人被定罪。

▲印度巴士輪姦案5被告7日出庭。新德里法院外警察嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）

婦女權利組織表示，「侵害婦女的罪刑往往不被重視，負責調查的警察往往都不夠積極謹慎。」婦女委員會前負責人拉利莎·庫馬拉曼加拉姆（Lalitha Kumaramangalam）表示，「多數的法官仍然由男性擔當。」「速審法庭」（Fast Track Courts）也因為人力不足，無法改變現有的狀況。

新德里某間法律事務所研究顯示，在印度每個案件平均審查的時間約8.5個月，是建議期限的4倍多。而「速審法庭」確實可以加快案件審理的時間，但是該法庭並沒有在處理大量的案件。

印度性侵事件不斷發生，抗議者也走上街頭，但是犯罪率並沒有因此下降。2012年公車輪姦案爆發後，新德里的性犯罪數量依然是印度所有城市中最高的，在2007年到2011年期間，性侵案成長了近17%，平均每18個小時就會發生一起性侵案事件。