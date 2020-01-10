柯文哲夫妻投資理財大公開！陳佩琪：20年前投保「歪打正著賺到了」　不買台股怕風險

▲柯文哲家裡有11張保單。（圖／翻攝自Facebook／東風衛視）

記者陳心怡／台北報導

柯文哲家裡一共有11張保單，他的夫人陳佩琪在《雲端最有錢》節目爆料，柯文哲完全不知道自己有哪些保單，不知道保單內容是什麼，柯文哲也傻笑表示「反正問了也不懂」。

《雲端最有錢》節目主持人邱沁宜提及，柯文晢在公職人員財產申報中，提到柯家共有11張保單，其中包含2張終身壽險、小孩3張照護壽險以及儲蓄型保單，以此詢問柯文晢夫妻。陳佩琪回答說：「保險大概都在20年前買，現在陸續到期，當時預定利率很高，保費很便宜，所以真的算是歪打正著賺到了，現在已經買不到這麼便宜的保費了」。

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財經專家盧燕俐也稱陳佩琪很幸運，因為20幾年前預定利率大概7%~10%，但現在儲蓄險的商品，大家比較會去思考它未來可能宣告率低、預定利率低，因此打敗通膨的機率不高，所以以前買是對的。

被問到會不會買台股時，陳佩琪說：「自己也和一般人一樣繳過許多投資學費，後來研讀理財書後，覺得台股是全球股市很小一部分，因此不太買台灣個股，反而都買台股基金或全球基金，如果單押台灣的個股風險太大了」。

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