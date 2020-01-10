機票出包讓他逃死亡班機　同行妻子先飛...意外成2人最後一面

▲男子讓妻子先登機，結果從此天人永隔。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭國際航空PS-752航班8日不幸在伊朗墜毀，造成機上176人全數罹難，其中一名男子因為機票突然出問題，導致他被困在德黑蘭機場，而原本預計一起出發的妻子只好自行搭機，他沒想到當時和妻子的道別竟然會成為最後一次，2人從此天人永隔。

38歲男子艾哈邁迪普(Mohsen Ahmadipour)與43歲妻子阿扎迪安(Roja Azadian)，目前定居在加拿大渥太華，事發當天2人一同在伊朗完成探親，準備搭機返回加拿大，然而抵達德黑蘭機場時，哈邁迪普突然被告知他的機票已經失效，突發的狀況下他決定讓妻子先搭機返家，自己則會想辦法再搭上其他班機。

結果阿扎迪安搭上了PS-752航班，艾哈邁迪普繼續留在德黑蘭機場，沒想到航班起飛後不久，後者便在航站大樓內得知了墜機事故。這起事故造成機上176名乘客不幸逝世，其中包含82名伊朗人、63名加拿大人、10名瑞典人、4名阿富汗人、3名德國人以及3名英國人。

渥太華藝術文化協會(Iranian Arts & Cultural Society of Ottawa)公共關係總監曼尼什(Kevin Manesh)接受採訪時表示，艾哈邁迪普是唯一沒登上機的幸運者，「他被困在機場，無法上飛機，不幸的是他的妻子可以登機」。

飛機上還有一對來自加拿大的新婚夫妻，在加拿大阿爾伯塔大學就讀的26歲男子阿拉許(Arash Pourzarabi)和25歲妻子波妮(Pouneh Gourji)，2人才剛在伊朗舉辦完婚禮，沒想到要返回加拿大時搭上出事班機，和前去參加他們婚禮的4名親友，一同葬生於空難。

▼烏克蘭航空客機不幸在伊朗墜毀。（圖／路透社）

►偷偷分享少女秘密！

