台塑四寶去年獲利1270億元、縮水4成　南亞衰退最多

▲台塑四寶業績說會，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶今（10）日舉行12月業績說會，並公布去年2019年財報成績單，合計四大公司（台塑、南亞、台化、台塑化），受美中貿易戰與國際油價波動衝擊，合計稅後純益1,271億元，比起前年的2,109億元，大幅縮水四成，其中台塑獲利年減26.1%，衰退幅度為四寶中最少；每股純益為5.86元，拿下台塑四寶「獲利王」頭銜。

台塑四寶去年合併營收1.46兆元，較去年1.73兆元減少15.6%。台塑指出，因液鹼、AN、MMA、ECH、AE及NBA等產品售價下跌，利差縮小，影響獲利表現。

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而南亞表示，主要是各產品市場供給大多增加或持平，而因競爭激烈、產品價格偏低，部份產線不敷成本而停車減產，導致營收減少。其中以化工產品(EG及BPA為主)減少最多，其次為聚酯產品。全年稅後純益230.69億元，年減56.2%，衰退幅度是四寶最大，每股純益2.91元。

台化表示，主要ARO-3異常，後段PX製程僅開一線，PX減少外售及萃餘油等回售塑化減少共影響34億元；SM自用增加，減少外售4.5億元。導致獲利減少，去年稅後利益為299.91億元，年減37.9%，每股稅後盈餘5.14元。

台塑化則說，2019年煉油事業的營利較2018年衰退，在烯烴事業上，2019年全球經濟成長的動能趨緩，且美中貿易紛爭的持續延燒，使得市場對石化原料需求放緩，客戶端提貨保守，加上市場陸續新增的產能，影響供需間的競爭加劇，使得2019年烯烴產品與原料輕油間的利差較2018年大幅縮小稅後純益367.43億元，每股純益3.86元。

