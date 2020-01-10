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美時12月營收年增227.29%　全年營收年增43.86%創歷史新高

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▲美時（1795）董事長韋斯曼（Robert Wessman）。（圖／記者姚惠茹攝）

▲美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美時化學製藥（1795）今（10）日公布2019年12月自結合併營收為17.34億元，較上月增加138.2％，較去年同期增加227.29%，全年自結合併營收為92.48億元，較2018年同期的64.28億元增加43.86%，創歷史新高。

美時表示，去年12月當月外銷出貨佔營收比重約7成，因此成為營收跳升的主要動能，至於全年營收的話，其中外銷比重略超過3成，而美國與非美國的占比約為8:2，成為區域比重最多元的一年。

請繼續往下閱讀...

美時指出，2019年全球外銷業務的成績主要建立於公司自主研發、生產且已在歐洲上市的血癌藥(Lenalidomide)、非小細胞肺癌藥物(Gefitinib)、乳癌藥物(Vinorelbine)，以及銷往美國的戒癮含片(Buprenorphine/Naloxone)。

美時說明，由於口服抗癌藥物具利基選題、整廠輸出、首波上市三大商業要素，因此透過堅實的供應鏈管理與國際商業夥伴觸角，成功在2019年孕育出Lenalidomide與Vinorelbine兩項億級產品，公司將持續耕耘與投資國際特殊學名藥市場，追求獲利性成長。

美時補充，受惠美國近期新出台的藥價政策使得戒癮含片Buprenorphine/Naloxone授權學名藥停止供貨，新終端客戶與美國數個州開始進行原廠藥與學名藥之轉換使得需求放大，經銷商為強化銷售渠道及提升供貨管理彈性遂開始備貨。

展望2020年，美時將持續執行亞太與外銷並重的雙軌計畫，並擴至東南亞，未來將以進口及專利藥物輔以腫瘤藥充分發揮通路優勢，其中自主研發的腫瘤藥在去年於先進國家上市後陸續在東南亞國家送件，藥證累積與商品化速度可期，至於全球外銷口服抗癌及特殊學名藥，目前正值開拓市佔階段，未來6～12個月可望逐步深化學名藥滲透率，並依授權進度增加開賣國家。

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