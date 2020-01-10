4大指標看出蔡英文任內台美友好　林泰和：再給4年「貿易協定很樂觀」

▲ 總統參選人蔡英文及韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者陳宛貞／台北報導

2020總統大選前最後夜晚，國民黨參選人韓國瑜及民進黨參選人蔡英文都展開最後衝刺。激烈選情除令全台民眾屏息以待，也將影響未來台灣與美國關係。國立中正大學戰略暨國際事務研究所教授林泰和認為，蔡英文總統上任以來與美國維持良好關係，美國也不斷表現出對台重視。若蔡英文能取得連任，未來與美國的雙邊貿易談判、軍購案等料都將更加順利。

美國《國防授權法》影響大選？

美國總統川普（Donald Trump）去年12月簽署2020財政年度《國防授權法》，特別關切台灣國防安全與中國干預台灣大選問題，要求國家情報總監在台灣大選後45天提交相關報告，為美國展現對台重視的重要行動。中國對此表示不滿，稱美國「干預內政」。

林泰和接受《ETtoday東森新聞雲》訪問時說明，川普上任後簽署的第一份國防授權法案就有加強對台合作相關條文，此次行動也並不令人意外。川普要求情報總監針對「中國干預或破壞選舉問題」提交報告，意即早已預設中國會出手干預。而美國情報單位為蒐集這些敏感的機密資料，勢必得和台灣國安及執法單位合作，也代表台美互動與安全合作將取得新的正向發展。

至於對台灣大選的影響，林泰和指出，《國防授權法》代表台美合作要邁入新階段，也提供選民明確的選擇依據，即選擇蔡英文代表抗中親美，選擇韓國瑜則代表親中路線。他也提到，事實上美中對台灣影響都非常深，且兩國都介入台灣選舉，但最大差別在於中國對台有領土野心，而美國沒有。

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

《反滲透法》通過影響大選？

民進黨團力推的《反滲透法》2019年12月31日三讀通過，面臨是否經「美國授意」的質疑聲浪。林泰和指出，美國及澳洲近幾年有多本著作描述中國如何以銳實力滲透，更利用台灣民主環境發揮影響力，「台灣當然是受到中國影響最深的，因為文化、語言和風俗相近。2019年瑞典一份調查指出，台灣是2018年全球受到外國政府及代理人和假訊息攻擊最嚴重的國家。」

美國有1938年立法的《外國代理人登記法》，澳洲也有2條相關法律。林泰和指出，「澳洲也被中國滲透很深，學界商界政界無孔不入，可說是深受其害，甚至工黨國會議員拿中國資金，在南海問題上支持中國。如果連澳洲這個在亞洲的西方國家都有危機，台灣就更需要法律規範。」

林泰和以陸軍退將羅文山收受政治獻金一案為例指出，一定要在受到境外敵對勢力的資助之下，還要有五種行為才屬《反滲透法》規範對象，相信這部法律有其必要性，不認為這會被用來打擊反對聲音，「不論由哪一黨執政，台灣都需要這部法律，因為中華人民共和國是唯一要傷害中國民國的國家，兩黨都應對此有所共識。」

林泰和分析，蔡英文陣營認為，既然國家需要這條法律，不論何時通過都是好的，支持者更希望能盡速通過，因此也有凝聚綠營選民的效果；韓國瑜支持者則認為，《反滲透法》將影響台商與在中國的留學生，算是對選舉有催票效果，凝聚各自支持者，最後就交給選票做決定。

▲ 《反滲透法》必知3重點。（圖／記者李帛窈 整理製表）

大選前後台美關係發展

回顧蔡英文總統任期以來的台美關係，林泰和給出積極評價。他說明，3年內有5次大規模軍售、蔡英文出訪時過境美國規格提高、我國對美國單位由「北美事務協調會」更名「台灣美國事務委員會」、F-16亞洲維修中心也要在台灣設立；透過以上指標就可看出，台美關係良好，因為美國將蔡英文視為較好的合作夥伴。

此外，台灣2018年對美國貿易成長達到11%。林泰和指出，貿易成長當然與美中貿易戰脫不了關係，但台美友好正是因為中國在外交上對台灣的孤立、打壓與矮化，再加上香港情勢，逐漸將台灣推向美國。

美國對中國定位自川普上台後完全改變，國家安全戰略中將中國定位為「修正主義強權」，國防戰略報告視其為「美國戰略競爭者」，國家網路戰略中更嚴厲地稱其為「美國戰略敵國」。由美國國安重要文件就可看出，美國對中國使用強烈的「敵國」字眼。在此脈絡之下，台灣正好可與美國攜手。

▲ 中國國家主席習近平。（圖／澳門特區政府）

但林泰和也直言，美國聯台制中仍是出於國家利益考量。美國過去40年來對中政策為「接觸、合作、影響、改變」，但中國沒有更加民主，經濟也沒有更加開放，甚至走上回頭路，由國家力量主導中國經濟活動。因此美國國內「擁抱熊貓派」已經逐漸沒落，換成對中強硬的「屠龍派」，以白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）為首，將中國視為美國最大威脅，以不公平方式佔美國便宜。

林泰和指出，「川普整個國安團隊都是抗中路線，所以對台灣相對來說都會比較好，希望台灣成為抗中的支持力量。再加上台灣和美國在民主人權普世價值上一致，也有共同國家安全利益。」

林泰和分析，若蔡英文當選連任，民進黨及泛綠立委也能在大選拿下過半席次，未來台美關係也會持續正向發展，因為軍購案及自由貿易協定都需立法院通過。反之若蔡英文當選，國民黨掌握國會，就可能出現問題。他以2000年至2008年前總統陳水扁時期為例說明，當時國會由藍營控制，「美國要賣台灣8艘柴電潛艦，但因為國民黨和親民黨杯葛69次，法案就沒有通過。」

林泰和指出，「從政治學的角度，我是希望能夠由同一個黨執政並拿到國會多數，整體而言也可以負完全政治責任。如果選出總統、賦予他行政權，國會卻沒有過半，未來要區分政治責任就很困難。就台美關係而言，若是蔡英文連任，我想美國應該是樂觀其成。」

林泰和也表示，若蔡英文大贏，將對中國帶來巨大衝擊，因為這代表中國過去4年對台強硬政策完全失敗，中國可能會對台灣有新的想法，例如和蔡英文談判等較為務實的作法，或是加大施壓力道、從根本上改變對台政策等，「但這些我想台灣無法獨自處理，會需要美國協助。屆時美國該如何幫助台灣，就會變成美國難題。」

台美雙邊貿易協定（BTA）2020年能否達成？

針對台美雙邊貿易協定（BTA），林泰和樂觀表示，台美在2020年極有可能取得進展，因為美中第一階段貿易協定定案，美墨加、美日及美韓FTA也已經簽署，美國商務部未來有更多時間處理美台議題，細部的瘦肉精及關稅問題都有談判空間。

林泰和進一步說明，由於台灣目前在經濟上太過依賴中國，與美簽訂BTA的企圖強烈；再加上美國是全球最大內需市場，消費者牽動全球經濟活動，簽署BTA將對台灣出口帶來許多幫助。

他指出，若再給蔡英文4年，台美簽署BTA的機會很大；且從戰略角度思考，美國極可能為抗中與台灣簽署協定，與商業利益不見得有直接關係，「所以我想蔡英文如果連任，泛綠陣營在國會也過半，對台美簽署協定我是抱持樂觀態度。」

▼ 美國眾議院台灣連線主席去年發起連署，呼籲貿易代表展開台美BTA談判。（圖／翻攝自推特／@RepSteveChabot）

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